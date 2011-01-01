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Modern dalgalar

Karışık, belli belirsiz ama cool bir görüntü yaratan dağınık saçlar yeri geldiğinde makyajdan rol çalacak bir güce sahip aslında.

Hele sezonun en modern duruşlarından grafik çizgilerle öne çıkmış bir göz makyajıyla beraber uyumu yakalarsa... Kalem eyeliner’ları ya da fırçayla sürülenleri tercih edebilirsiniz.

Fotoğraf: Fırat Koçak
Güzellik Editörü: Gülru İncu
Styling: Aslıhan Sever
Makyaj: Ufuk Celep
Saç: Kenan Şen
Styling Asistanları: Sudenaz Tuğcu, Süeda Kaya
Model: Patrycja Gacka/True Models Management


DIOR ALLIK 199 TL


LANCOME MONSIEUR BIG MASKARA 49 TL


TONI&GUY 3D VOLUMIZER SAÇ KÖPÜĞÜ 52 TL


MODELS OWN EYELINER 44.95 TL


YSL GÖZ KALEMİ 105 TL

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