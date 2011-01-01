Hele sezonun en modern duruşlarından grafik çizgilerle öne çıkmış bir göz makyajıyla beraber uyumu yakalarsa... Kalem eyeliner’ları ya da fırçayla sürülenleri tercih edebilirsiniz.
Fotoğraf: Fırat Koçak
Güzellik Editörü: Gülru İncu
Styling: Aslıhan Sever
Makyaj: Ufuk Celep
Saç: Kenan Şen
Styling Asistanları: Sudenaz Tuğcu, Süeda Kaya
Model: Patrycja Gacka/True Models Management
DIOR ALLIK 199 TL
LANCOME MONSIEUR BIG MASKARA 49 TL
TONI&GUY 3D VOLUMIZER SAÇ KÖPÜĞÜ 52 TL
MODELS OWN EYELINER 44.95 TL
YSL GÖZ KALEMİ 105 TL