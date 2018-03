Hem ruh hem de duruş olarak doğallığın izinden giderek. Biraz değişiklik mi istediniz?

Çok çaba sarf etmeden yani küçük dokunuşlarla modern bir romantizm yaratmanın şifreleri tazelik hissi, pastel tonlar, hafif bir ışıltı ve sadece bir tokayla ensede toplanmış hissi yaratan dalgalı saçlar. Günün her saati hatta özel günler için bile çok uygun. Bu makyajda doğallığı vurgulamak için kaşları belirginleştirin. Gözlerde kullanacağınız pigment glitter far ise modern romantizmi yakalamak için ideal.



Fotoğraf: Serhat Hayri

Güzellik Editörü: Gülru İncu

Styling: Feray Kanpolat

Saç: Akın Ünal

Makyaj: Orbay Baş

Fotoğraf Asistanı: Burak Elmalı

Makyaj Asistanı: Hamza Sara

Model: Sasha Nahainikova/True Models







MAC PIGMENT FAR 109 TL







YSL FONDÖTEN 220 TL







BURBERRY KAŞ KALEMİ 129 TL







GUERLAIN MASKARA 198 TL







DIEGO DALLA PALMA RUJ 94 TL