Çok çaba sarf etmeden yani küçük dokunuşlarla modern bir romantizm yaratmanın şifreleri tazelik hissi, pastel tonlar, hafif bir ışıltı ve sadece bir tokayla ensede toplanmış hissi yaratan dalgalı saçlar. Günün her saati hatta özel günler için bile çok uygun. Bu makyajda doğallığı vurgulamak için kaşları belirginleştirin. Gözlerde kullanacağınız pigment glitter far ise modern romantizmi yakalamak için ideal.
Fotoğraf: Serhat Hayri
Güzellik Editörü: Gülru İncu
Styling: Feray Kanpolat
Saç: Akın Ünal
Makyaj: Orbay Baş
Fotoğraf Asistanı: Burak Elmalı
Makyaj Asistanı: Hamza Sara
Model: Sasha Nahainikova/True Models
MAC PIGMENT FAR 109 TL
YSL FONDÖTEN 220 TL
BURBERRY KAŞ KALEMİ 129 TL
GUERLAIN MASKARA 198 TL
DIEGO DALLA PALMA RUJ 94 TL