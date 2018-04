Kış makyaj trendlerinde açık ara öne geçen mor ve tonları yeniden liste başı.

Lilyaya Övgü

İnce bir far fırçasıyla tüm göz kapağınıza ve gözaltınıza lila rengi far uygulayarak bu görüntüyü elde edebilirsiniz. Mor göz kalemiyle kirpik diplerinize belirgin bir hat çizerek makyajınızı daha da güçlendirmek elinizde… Makyajınızdaki tüm dikkatleri gözlere çevirdiğiniz için, dudak renginizi açık tonlarda tutmanızda yarar var.



Mor Öpücük

Çok da alışık olmadığımız mor dudaklar için biraz cesaret gerekiyor. Yeni sezondaki mor rujların yanı sıra göz makyajında kullandığımız renkli pigmentleri de ruj olarak kullanabilirsiniz. Mor renkteki pigmenti dudak fırçası yardımıyla uyguladıktan sonra, dudak parlatıcısı sürün. İşlem bu kadar basit! Bu kadar iddialı bir dudak rengi kullandığınızda ten ve göz makyajınızın göz yormamasına dikkat edin.