Gizemli bir güzellik, tutku ile harmanlanmış cazibe…
Romantik
güzellik
Pürüzsüz bir tenle başlayan makyaj yolculuğunuzu gözleriniz ve dudaklarınızla
kusursuz bir sona kavuşturmak tahmininizden daha kolay.
Doğal ama bir o kadar etkili makyajla da yüz hatlarınızın tüm güzelliğini
vurgulayabilirsiniz. Cildinize uygun ürünler seçmeniz çok önemli.
Bir kat daha çekici gözler ve bir kat daha kışkırtıcı dudaklar... Doğru
dokunuşlarla güzelliğinizi ortaya çıkarma vakti geldi! Bırakın saçlarınızın
doğal kıvrımları da bu coşkuya eşlik etsin. Aksesuarlarla hareketlendireceğiniz
saçlarınızla ister çocuksu, isterseniz de kadınsı ruhunuzu ortaya çıkarın.
Kusursuz ten
Cildinizi temizleyin ve nemlendirin.
Cildinize uygun renkteki likit fondöteni
fırçayla yüzünüze dağıtın.
Fırçanızı hafifçe ıslatırsanız
daha iyi sonuç alırsınız.
Daha sonra aynı renkte bir kapatıcıyla
gözaltlarınızı kapatın.
Son adım olarak sabitleyici bir pudrayı
hafifçe tüm yüzünüze minik dokunuşlarla
sürün. Dudaklarınızın üzerine de pudra sürün
bu sayede rujunuz çok daha kalıcı olacaktır.