Nefes kesici

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Gizemli bir güzellik, tutku ile harmanlanmış cazibe…

Romantik güzellik

Pürüzsüz bir tenle başlayan makyaj yolculuğunuzu gözleriniz ve dudaklarınızla kusursuz bir sona kavuşturmak tahmininizden daha kolay. Doğal ama bir o kadar etkili makyajla da yüz hatlarınızın tüm güzelliğini vurgulayabilirsiniz. Cildinize uygun ürünler seçmeniz çok önemli. Bir kat daha çekici gözler ve bir kat daha kışkırtıcı dudaklar... Doğru dokunuşlarla güzelliğinizi ortaya çıkarma vakti geldi! Bırakın saçlarınızın doğal kıvrımları da bu coşkuya eşlik etsin. Aksesuarlarla hareketlendireceğiniz saçlarınızla ister çocuksu, isterseniz de kadınsı ruhunuzu ortaya çıkarın.



Kusursuz ten

Cildinizi temizleyin ve nemlendirin.

Cildinize uygun renkteki likit fondöteni fırçayla yüzünüze dağıtın.

Fırçanızı hafifçe ıslatırsanız daha iyi sonuç alırsınız.

Daha sonra aynı renkte bir kapatıcıyla gözaltlarınızı kapatın.

Son adım olarak sabitleyici bir pudrayı hafifçe tüm yüzünüze minik dokunuşlarla sürün. Dudaklarınızın üzerine de pudra sürün bu sayede rujunuz çok daha kalıcı olacaktır.



