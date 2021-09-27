Nude makyaj sevenlere 5 ürün (Nude makyaj malzemeleri)

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Nude makyaj malzemeleri arıyorsanız önerilerimiz var. Bugün hedef noktamız doğallık olsun. Nude tonlarda, hafif ama kendini yine de belli eden bir makyaj yapalım. Kadife yumuşaklığında bir görüntüye sahip olmak için ihtiyacınız olan tek şey renkli bir nemlendirici ve yumuşacık bir görüntüyü kucaklayan ışıltılı bir pudra. Renklerde natürel tonlardan ayrılmıyoruz. Krem far, nude tonlarda ruj ya da dudak parlatıcısı yeterli.

DIOR AYDINLATICI