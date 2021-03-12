Makyajsız çıkmam!

Sosyal hayatın kısıtlandığı gerçeküstü bir dünyaya alışmaya çalışırken ve Zoom, Skype, FaceTime ve niceleri ile yüz yüze toplantılar yaparken yeni bir normale daha adım attık. “Böyle bir durumda makyaj kimin umurunda?” demeyin! Psikolojinizi güçlendirmek ve odaklanmak için küçük oyunların faydalı olduğunu unutmayın!

Hazırlayan: Gülru İncu

NEDEN ÖNEMLİ?

Uzmanlar, içinde yaşadığımız kontrol edilemezlik sürecinde günlük rutinlerin kontrol hissi yaratacağını ve ruh halimizi kontrol edebilmenin refah duygusunu da yükselteceğini savunuyor. Boston Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar ekran karşısına geçmeden önce makyaj yapan öğrencilerin yapmayanlara göre daha başarılı olduğunu gösteriyor. Araştırmada makyajın benlik saygısını arttırabilecek birçok faktörden sadece biri olduğu ve genellikle makyaj yapmayan bireylerin aynı sonuçları göremeyebileceği belirtiliyor.

Ekrana çıkmadan önce hafif bir makyaj yapmak üzgün ve endişeli hissettiğiniz günlerde mutluluk duygusunu yakalamanızı ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayabilir.

Uzmanlar güzel giyinmek ve makyaj yapmanın normallik duygusunu hissetmemiz için bir başa çıkma strateji olduğunu söylüyor.

Küçük çabalar göründüğünden daha faydalı olabiliyor ve başkalarına karşı değil kendiniz için bir şeyler yapabildiğiniz duygusunu yaratıyor ve güven duygusunu güçlendiriyor.

ONLINE TOPLANTI ÖNCESİ…

Önce cildinizi temizleyin ve nemlendirin. Ardından cildinizin kamerada soluk görünmemesi için fondöten ve aydınlatıcı sürün ama cildinizin parıl parıl görünmesine de izin vermeyin, çünkü bu durum aşırı yağlıymış gibi durmasına neden olabilir. Normalde kullandığınızdan bir, iki ton daha açık bir fondöten yüzünüzün daha aydınlık görünmesini destekler.

Koyu halkaları kapatmak için gözlerinizin altına ve burun köprüsünün üzerine kapatıcı sürün ve cildiniz tarafından iyice emildiğinden emin olun.

Yüzünüzün daha aydınlık ve şekilli görünmesini istiyorsanız çenenizin yanlarından yanaklara doğru hafif bir kontur uygulayın ama çok fazla yapmaktan kaçının, çünkü fazla kontur yüzünüzün gerekenden fazla gölgeli görünmesine neden olabilir.

Canlı tonlarda örneğin mercan ya da şeftali tonlarında bir allıkla elmacık kemiklerinizi renklendirin.

Göz makyajı yapacaksanız sıcak tonları, altın ve bronz renklerini tercih edin. Eyeliner ya kirpik diplerinden itibaren göz kalemi sürün ve mutlaka maskarayla gözlerinizi belirginleştirin. Eğer gözleriniz hassas ise ekran başında geçireceğiniz süreyi göz önüne alarak waterproof maskaraları tercih edin.

Dudak tonunuzdan bir, iki ton koyu bir dudak kalemi kullanın. İçini şeftali tonlarında bir ruj ya da renkli lip gloss ile renklendirin.

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