Gözleriniz yeşilse ortaya çıkarmak için hem göz kapaklarında hem de alt kirpik diplerinde mavi far kullanın ve bolca maskara sürün. Ten rengi yine doğal ve ışıltılı. Nude ruj ve parlatıcı da bu tazelik ve masum ifadeyi güçlendiriyor.
Fotoğraf: Serhat Hayri
Güzellik Editörü: Gülru İncu
Styling: Feray Kanpolat
Saç: Akın Ünal
Makyaj: Orbay Baş
Fotoğraf Asistanı: Burak Elmalı
Makyaj Asistanı: Hamza Sara
Model: Sasha Nahainikova/True Models
MAYBELLINE RUJ 19.99 TL
SMASHBOX FONDÖTEN 149 TL
BOBBI BROWN ÜÇLÜ FAR 165 TL
CLARINS MASKARA 144 TL
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