Tamamen doğallıktan yana. Simlerden, parıltıdan, abartıdan hoşlanmıyor. Annesinin karışımlarını hala sır olarak saklayıp güzelleşmek için kullanıyor.

Güzelliği nasıl tanımlarsınız?

Dışa yansıtılan pozitif enerjinin yansıması olarak görüyorum.



İlham aldığınız bir güzellik ikonu var mı?

Ben doğallıktan yana biriyim. Çocukluğumdan beri hayranı olduğum kadın Hülya Avşar, bence çok güzel. Dünyada ise Elizabeth Taylor.



Makyaj yaparken asla uygulamam dediğiniz bir şey var mı?

Parlak, fazla ışıltılı, simli bir makyajı özel hayatımda asla kullanmam. Bir de lens takmam!



Saç rengi konusunda ne kadar cesursunuz?

Saçları konusunda değişiklik yapmak isteyip kendini tutanlardan hatta çevresindekilere tutturanlardanım. Yoksa bir gün kahve rengiyken ertesi gün mavi bir saçlarla görülebilirim.



Annenizden size uzanan bir bakım sırrı var mı?

İrsi sorunumuz topuk çatlakları için hazırladığı özel karışımları hala kullanıyorum.



Favori parfümünüz hangisi?

Günlük olarak uzun yıllardır DKNY Green kullanıyorum. Diğer favorilerim ise Givenchy Dahlia Divin ve Jimmy Choo Exotic.



Özel günlerde nasıl bir makyaj yapmayı tercih ediyorsunuz?

Genellikle gözleri ön plana çıkarıp dudaklarda nude görüntüyü seviyorum. Benim için bakışlar önemli makyajda, gerisi doğal tonlarda olmalı.





Clinique Innocent Peach Allık 89.99 TL





Estee Lauder Daywear BB Krem 89.99 TL







Flormar Illuminating Primar Base 26.85 TL



Sephora Kat Von D Kontur Paleti 69.99 TL





Mac Kında Sexy Ruj 69 TL





Maybelline Lash Sensational Maskara 20.99 TL





YSL Eyeliner 135 TL