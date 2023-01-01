Fırça darbeleri, ışık-gölge oyunları, neon dokunuşlar… Göz kalemleri, eyeliner’lar ve kaş makyajı bu yaz bir adım öne çıkıyor. Koruyucu yüz maskelerinin ardına saklanıyor olabiliriz ama söz konusu göz makyajıysa sonuna kadar özgürüz. O zaman parti başlasın!

RENK CÜMBÜŞÜ



Maviler, turuncular, pembeler, sarılar, yeşiller... Rotamız yağlıboya tablolardaki fırça darbelerinden ilham alan bir göz makyajı. Şimdi cesur hareketlerin zamanı. İster göz kapağında renk oyunları sergileyip göz altına farklı bir renkte göz kalemi sürün, ister blok halinde tek rengi öne çıkarın.







AĞIR METAL



Gözlere odaklanmanın eğlenceli yolu ışıltılı göz makyajından, ışıltılı göz makyajının yolu da metalik tonlardan geçiyor. Çünkü metalik tonlar hem modern hem de çarpıcı duruyor. Işıltıyı vurgulamak için gözlerin iç kısımlarına parıltılı bej farı sürün.







DRAMATİK ETKİ



Göz makyajında dramatik etki denince akla gelen ilk şey ışık-gölge oyunları. Renkleri açıktan koyuya doğru yumuşak bir geçiş yapacak şekilde birbirine yedirin. Gri-siyah, bej-kahve, pembe-mor ya da sarı-turuncu kombinasyonları gözlerinizi öne çıkaracak. Göz kalemi ya da eyeliner’ın ardından maskara kullanmayı unutmayın!







KAŞLAR BİR ADIM ÖNDE



Koruyucu yüz maskesi için makyaj yaparken kaşlar daha çok öne çıkıyor. Makyajınızı tamamlamak için birkaç dakikanızı kaşlarınıza ayırın. Kaş kalemlerinden, maskaralarından ve kaş farlarından yararlanın.







PASTEL YAKLAŞIM



‘Ben pastel tonlardan vazgeçmem’ diyorsanız; pembe, su yeşili ve mavinin en açık tonları sizin için. Hem far hem de göz kalemi olarak pastel renklere odaklanın hatta hepsini bir arada kullanmayı deneyin.







EYELINER VURGUSU



Göz makyajındaki grafik uygulamalar son yıllarda tahtını kimseye bırakmıyor. Göz kalemi ya da eyeliner’la dilediğinizi yapmakta özgürsünüz. İnce çizgiler, kirpik diplerinde kalınlaşan çizgiler, kedi gözü ya da grafik uygulamalar… Hepsi çok eğlenceli değil mi?







PÜF NOKTASI



• Renkli bir göz makyajının yol arkadaşları renkli göz kalemleri, eyeliner’lar ve renkli maskaralar. Alt kirpiklere farklı, üst kirpiklere farklı renkte bir maskara kullanarak renk unsurunu daha da öne çıkarabilirsiniz.



• Pandemi günlerinde yüzünüzün yarısı maske ile kaplanacağı için göz altına odaklanmayı unutmayın. Göz altındaki koyu renk halkaları kapatmak için ten renginize uygun, uzun süre kalıcı bir göz altı kapatıcısı kullanın.



• Bu dönemde allık ve ruj kullanmayacağınız için elmacık kemiklerinizi aydınlatıcı ile öne çıkarın.



• Yaz sıcakları ve koruyucu yüz maskesi takmak makyajınızın daha çabuk bozulmasına neden olacak. Makyajınızın uzun süre kalıcı olması için makyaj sabitleyicilerinden yararlanın.



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