Kış aylarının “beyaz” konseptine, pembe tonları gül kokusu ile biraz romantizm.
Pek romantik biri olmasanız bile, makyajınıza romantik detaylar
katmaktan çekinmeyin. Hem şu sıralar, Dior, Givenchy gibi pek
çok markanın makyaj koleksiyonu da romantizm rüzgarları estiriyor.
Ciltte yokmuş hissi veren transparan pudralar, açık pembe
dudaklar ve yanaklar, eyeliner ile belirginleştirilen gözler... Daha
doğal bir etki için yanaklarınıza ve dudaklarınıza parmak uçlarınızla
dokundurmalar yapmayı deneyin. Kısacası, kışın sadeliğine kontrast etki
yapmayın, cıvıl cıvıl olmayı yaza bırakın ve doğallığınızı ikiye katlayın!
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make-up artistlerini bünyesinde barındıran K.U.M Agency; bireysel makyaj
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İpekyol, Koton, Network, Fabrika gibi
markaların makyaj konseptlerini belirleyen
ve başarılı uygulamalara imza atan ekip; bir
moda çekiminden fırlamış gibi görünmenin
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