Romantik esintiler

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Kış aylarının “beyaz” konseptine, pembe tonları gül kokusu ile biraz romantizm.

Pek romantik biri olmasanız bile, makyajınıza romantik detaylar katmaktan çekinmeyin. Hem şu sıralar, Dior, Givenchy gibi pek çok markanın makyaj koleksiyonu da romantizm rüzgarları estiriyor. Ciltte yokmuş hissi veren transparan pudralar, açık pembe dudaklar ve yanaklar, eyeliner ile belirginleştirilen gözler... Daha doğal bir etki için yanaklarınıza ve dudaklarınıza parmak uçlarınızla dokundurmalar yapmayı deneyin. Kısacası, kışın sadeliğine kontrast etki yapmayın, cıvıl cıvıl olmayı yaza bırakın ve doğallığınızı ikiye katlayın!



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