Metalik farlar dudaklarınızdaki koyu renkle kusursuz bir uyum sağlıyor.

Ekstra parlaklık için ıslak görüntü yaratan likit farlardan ve metalik eyeliner’lardan yararlanabilirsiniz. Renk skalasında koyu morlar ve siyaha uzanan griler ön planda ve bu tonlar buğulu göz makyajı için ideal. Holografik yani iki ya da üç renkli yansımalara fırsat veren farlar göz makyajına farklı bir hava katıyor. Makyajımızın olmazsa olmazlarından biri de eyeliner. Farklı ve kaligrafik çalışmalara yakın değilseniz klasik uygulamadan şaşmayın.



Stil ipuçları

Grafik eyeliner uygulamaları sezonun en gözde trendleri arasında ama siyah bir göz kalemi bile etkili bir göz makyajı için yeterli. Sadece gün içinde akmamasına özen gösterin ve göz kapağı ile gözünüzün içine ya da altına çektiğiniz çizgilerin birbirini yakalamasına dikkat edin. Bronz tonlarda bir far, hafif bir kalem ve maskara ile harikalar yaratabilirsiniz.





Dolce&Gabbana Far 159 TL





Inglot Jel Eyeliner 65 TL





Urban Decay Far Paleti 225 TL