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Seksi ve çarpıcı

Yılbaşı makyajında dramatik efektler ve çarpıcı renkler bir arada.
Derin bakışlar
Bu makyaj uygulamasının en can alıcı noktasını gözler oluşturuyor. Gözlerin etkisini artırmak ve bakışları derinleştirmek için gözün üstüne ve altına yoğun bir şekilde gri far uygulanıyor. Daha sonra gözaltındaki hat iyice belirginleştiriliyor. Lancôme'un 210 numaralı tekli gri farı ile gözlerde aynı etkiyi yaratabilirsiniz. Tene ise cilt renginin bir ton açığı fondöten uygulanıyor. Chanel'in transparan toz pudrasıyla tene pürüzsüz ve yumuşak bir görünüm kazandırılıyor. Son olaraksa dudaklar, L'Oreal'in Glam Shine parlatıcısıyla vurgulanıyor.
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