Yılbaşı makyajında dramatik efektler ve çarpıcı renkler bir arada.
Derin bakışlar
Bu makyaj uygulamasının en can
alıcı noktasını gözler oluşturuyor. Gözlerin etkisini artırmak ve
bakışları derinleştirmek için gözün üstüne ve altına yoğun bir şekilde
gri far uygulanıyor. Daha sonra gözaltındaki hat iyice
belirginleştiriliyor. Lancôme'un 210 numaralı tekli gri farı ile
gözlerde aynı etkiyi yaratabilirsiniz. Tene ise cilt renginin bir ton
açığı fondöten uygulanıyor. Chanel'in transparan toz pudrasıyla tene
pürüzsüz ve yumuşak bir görünüm kazandırılıyor. Son olaraksa dudaklar,
L'Oreal'in Glam Shine parlatıcısıyla vurgulanıyor.