İhtişamlı kirpiklere sahip olmanın pek çok yolu var ama farklı kirpik şekli maskara seçiminde belirleyici bir faktör.

• Gözleriniz hassas ise maskaranızın hipoalerjenik olmasına dikkat edin. Gluten, paraben ve yağ içermemesi de önemli bir nokta.



• Uzun ama seyrek kirpiklere sahipseniz hacim veren dolgunlaştırıcı maskaraları tercih edin. Yoğun kıllı fırçalar kirpikleri dolgunlaştırmak için ideal.



• Kirpikleriniz kısa ise uzunluk veren ya da kirpik katkılı maskaraları tercih edin ve maskara kullanmadan önce kirpiklerinizi kıvırıcı yardımıyla dolgunlaştırın.



• Aynı anda hem uzunluk hem de dolgunluk veren maskaralar ise hepimizin tercihi ama kirpiklerinizin göz kapağına değmemesine dikkat edin, aksi takdirde kolayca bozulur ve maskaranın gözünüze kaçmasına neden olur.



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