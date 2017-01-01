2017’nin rengi
Küresel anlamda renk otoritesi olarak anılan Pantone Renk Enstitüsü, 2017’nin rengi olarak yeşili belirledi. haliyle, doğayı çağrıştıran bu nefis renk, makyajdan modaya endüstri ürünlerinden mimari tasarımlara sık sık karşımıza çıkıyor. Yeşil tonlarını tek başına kullanmak istemiyorsanız bej, turuncu, mercan ya da kırmızı tonlarıyla kombinleyebilirsiniz.
1- SEPHORA RUJ 42.90 TL
2- MORGAN TYLOR OJE 38 TL
3- DIEGO DALLA PALMA RUJ 80 TL
4- YVES ROCHER ALLIK 49.90 TL
5- SLLY HANSEN OJE 19.5 TL
6- SMASHBOX GÖZ KALEMİ 72 TL