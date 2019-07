Güzellik ile ilgili tüm haberler...

Yazı: Gülru İncu



Glam-Rock’a saygıyla

Gucci, kreatif direktörü Alessandro Michele’in önderliğinde sergilediği ve özgürlüğe adanan bir koleksiyon olarak nitelediği 2020 Cruise koleksiyonunu Roma’daki Musei Capitolini’de sergiledi. Peki defilelerde öne çıkan güzellik trendleri nelerdi? Metalik kırmızı dudaklar, siyah göz kalemiyle çerçevelenen gözler, beyaz denecek kadar doğal bir yüz, göz altına çekilen kırmızı boyalar ve glam-rock’a dair makyaj tarzları önümüzdeki senenin güzellik trendleri hakkında ipuçları verdi.







Daima bir adım önde

Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern ve Zoe Kravitz’in başrollerini paylaştığı Big Little Lies, New York’taki görkemli galasının ardından ikinci sezonuna başladı. Güzellikleriyle öne çıkan başrol oyuncularını gölgede bırakan tek isim ise dizinin yeni sezonuna katılan, 69 yaşındaki üç Oscar’lı Meryl Streep’ti. Plastik cerrahiye inanmadığını ve donuk ifadeleri komik bulduğunu her fırsatta dile getiren Streep, yaşını belli etmemek adına bir kadının her tür işlemi yapmasını meşru gören genel kanıyı kabul etmeyen duruşu ve özgüveniyle ‘kırmızı halı’nın en aranan yıldızlarından. Biz de kendimize şunu sormalıyız belki de; bizi saygın ve her zaman hatırlanan biri yapacak şey kırışıksız göz altlarımız ve gergin yüzümüz mü yoksa yeteneğimiz ve kültürel altyapımız mı?







Özgürlüğe vurgu

Müzik dünyasındaki şöhret basamaklarını hızla tırmanan, iki Grammy, 1 Brit Ödülü sahibi Dua Lipa, eylül ayında piyasaya çıkacak olan YSL Beaute yeni kadın parfümünün marka yüzü oldu. 2018 Brit Ödülleri’ne beş kategoride aday gösterilerek dikkatleri üzerine çeken Lipa, kadınların özgürlüğünü savunduğu New Rules single’ıyla YouTube’da 1 milyonun üzerinde izlenme rekoruna sahip. Time dergisi tarafından Gelecek Neslin Lideri seçilen Lipa, YSL’nin bugünkü özgür, ödün vermeyen, kendi kurallarını yazan kadınının vücut bulmuş hali olarak tanımlanıyor.







Vegan bakım mı dediğiniz?

Vegan güzellik ürünleri de artık en az vegan yaşam tarzı kadar ilgi çekiyor. Geçtiğimiz yıl Pinterest, vegan cilt bakımı arayışlarının 2017’den bu yana yüzde 281, organik sağlık ve güzellik ürünleri satışlarında ise yüzde 20’nin üzerinde bir artış olduğunu bildirdi. Cosmetify tarafından yürütülen yeni bir çalışma, İngiliz kadınların büyük çoğunluğunun vegan olmamasına rağmen vegan güzellik ürünlerine yöneldiğini ortaya koyuyor. Araştırma, 18-45 yaşları arasında 2 bin 200’den fazla kadını kapsıyor. Katılan kadınların yüzde 56’sı artık daha fazla vegan güzellik ürünü satın aldığını söylemiş. Kısa süre önce Türkiye pazarına giren Authentic Beauty Concept ise şampuan, saç kremi, maske ve şekillendiricilerden oluşuyor.







Tuval tadında

Londra, Milano, Paris ve New York moda haftalarındaki defilelerde yapılan saç ve makyaj uygulamaları sonraki senenin güzellik trendlerini belirliyor elbette ama bazı şovlar var ki bunlarda yapılan makyajlar uygulanabilir olmasalar bile sıra dışı duruşlarıyla uzun süre adından söz ettiriyor. İngiliz modacı Charles Jeffrey, Loverboy adlı 2020 İlkbahar/Yaz koleksiyonunu kısa süre önce Londra’da tanıttı. Teatral tarzını koruyan Jeffrey, diğer defilelerde rastlanılan klasik saç modelleri ve makyaj tarzlarının dışında, resim paletlerini aratmayan makyaj uygulamalarıyla yine farkını ortaya koydu.