Ruh halimiz maskelerin ardına saklansa da ümitsizliğe kapılmak yok. Hedefimiz mevcut kaosun ortasında küçük makyaj oyunlarıyla bir parça neşe bulmak. Klasikler, yeni uygulamalar, çarpıcı göz makyajları... Bu sezon herkese uygun bir makyaj trendi var!

GÖZLER BİR ADIM ÖNE!





Cat-eye liner yani kedi gözü eyeliner uygulamaları sonbahar makyajının en sevilenleri olmaya aday. ‘Klasik uygulamalardan vazgeçemiyorum’ diyorsanız kırmızı rujlarla tamamlanan bir makyaj hem zamansız hem de modern.



ALTIN YANSIMALAR





Göz makyajına bir parça cazibe katmak için altın tonlarından daha mükemmel ne olabilir ki? Yaz sezonun favorisi altın tonları sonbahar-kış döneminde de makyaj çantamızı süslemeye devam edecek.



SONSUZA DEK…





O bir güzellik klasiği… Konumuz güzellikse hiçbir renk onunla boy ölçüşemez. Mat ya da parlak… Ateş kırmızısı, nar çiçeği kırmızısı, şarap kırmızısı… Herkese yakışacak bir kırmızı tonu vardır, siz ne dersiniz?



BİRAZ PUNK BİRAZ GOTİK





Porselen şeffaflığında bir ten makyajı ve bordo dudaklar… Renklerle ifade edilen Goth-Punk dokunuşlar… Sezon trendlerini yakalamak istiyorsanız makyajınıza biraz gotik biraz punk etkiler katın.



ROMANTİK MEVSİM





Dilerseniz sarıdan pembeye, dilerseniz pembeden maviye… Pastel tonlarla kasvetli günlere neşeli bir başlangıç yapabilirsiniz. Üst göz kapaklarına pembe, altın ya da mor tonlara fırça darbeleri yapmanız yeterli.



AYDINLIK ELMACIK KEMİKLERİ





Bu sezon elmacık kemiklerini öne çıkarıyoruz. Amacımız; ışıltı oyunlarıyla yüzümüzde hafif nemli ve taze bir görüntü yaratmak. Nemli yüz makyajının uzantısı olan bu trend aynı zamanda cildi daha az makyajla göstermenin püf noktası.



DRAMATİK ETKİ





Buğulu göz makyajını ya da koyu tonlardaki fırça darbelerini yoğun göz kalemiyle birlikte kullandığınızı düşünün. Göz makyajında dramatik bir etki yaratmak isteyen herkesi şöyle alalım.



MİNİMALİZMİN ÇEKİCİLİĞİ





Cildi mümkün olduğunca doğal gösteren ten rengi makyaj, minimalist bir güzellik sunarken aynı zamanda modern görünüyor. İhtiyaç listemizde bir göz kalemi, hafif bir parlatıcı ya da ruj olması yeterli.



GÜR KAŞLAR





Kalemle çizilmiş kaşlar çok gerilerde kaldı. Kaşlar bu sezon da özgür ve gür hatta makyajın önemli yapı taşlarından biri olarak karşımıza çıkıyor.



KİRPİKLER RENKLENDİ

