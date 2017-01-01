Yeni makyaj koleksiyonları, parfümler, serumlar, vücut bakım serileri bu muhteşem sezonu kutluyor. Renkler değişiyor, parfümler yoğunlaşıyor...

Yazı: Gülru İncu



Bath&Body Works

Sonbahar çiçekleri

Bath&Body Works, sonbaharı yeni serisi Fall Florals ile kutluyor. Vücut bakım serisi Rose koleksiyonu, geleneksel gül suyuna kremsi misk ve yasemin yapraklarından oluşan narin bir karışım eklemiş. Vücut jeliyle başlayan bakımınızı vücut kremiyle bütün güne yayma şansına da sahipsiniz.



Vücut Spreyi 236 ml. 199 TL, Duş Jeli 159 TL, Vücut Kremi 159 TL



Nuxe

Hücrelerimizi yeniliyoruz

Nuxe, yepyeni bir tensel deneyime davet ediyor. Creme Prodigieuse Boost serisi, 25-39 yaş aralığında maruz kalınan stres, yorgunluk gibi yoğun bir hayat tarzının ve şehir yaşamının getirdiği dış etkenlerin zararlarına karşı çok amaçlı düzeltici etki sunuyor. Antioksidan formüllü seri, hücrelerin yenilenmesini sağlıyor.



Nuxe Creme Prodigieuse Gece Kremi 180 TL



Kenzo

Serinin en yenisi

Kenzo World serisinin en yeni üyesi Intense; klasik çizgilerinden sapmadan siyah erik, şakayık, yasemin ve vanilyayı teninize taşıyor. Parfüm şişesi, Kenzo’nun Kaliforniya çantalarından esinlenen mat siyah kapağı ve The Eye mücevher koleksiyonundan esinlenen pembe altın aksesuarıyla Kenzo dünyasının sembollerine atıfta bulunuyor.



Kenzo Parfüm 75 ml 764 TL



Givenchy

Işıltılı geceye adanmış

Givenchy’in 2018 sonbahar koleksiyonu Midnight Skies, gece ışıltısından ilham alıyor. İmza rengi ise nebula kırmızısı. Dörtlü far paleti (Prisme Quatuor), üç koyu ton ve bir kırmızıyı bir araya getiriyor. Sınırlı sayıda üretilen ruj (Rouge Interdit), yumuşak bir kırmızıyla dudakları parlatıyor. Lip Gloss (Noir Interdit) 90 derece kıvrılabilen bir fırçaya sahip. Koleksiyondaki sedefli ışıltı maskara ve eyeliner’da da karşımıza çıkıyor.



