Tüm ışığı yansıtan, adeta ıslakmış gibi duran bir cilt, yeni sezonun en gözde trendlerinden. Nemsizlikten cilt tonu eşitsizliğine kadar birçok sorunla savaşan likit aydınlatıcılarla pürüzsüz bir cilde kavuşmak çok kolay.

Londra, Milano, New York ve Paris’te gerçekleşen moda haftalarında öne çıkan makyaj trendlerinden biri de pırıl pırıl parlayan yüzlerdi ve likit aydınlatıcılar bahar makyajında öne çıkacağının sinyalini böylece vermiş oldu. Likit aydınlatıcılar, yağlı yapıları sayesinde ayna etkisi yaratıyor ve cilde anında göz alıcı bir parlaklık kazandırıyor. Likit aydınlatıcıları fondötene ya da nemlendirici kreme katarak da kullanabilirsiniz. Cildinizdeki etkisini güçlendirmek için bej ya da şeftali tonlarında bir far tercih edin ve göz çevresine kapatıcı sürün.



Aydınlatıcı ürünler fotogaleri için tıklayın