Eyeliner ve takma kirpik, kadınların makyajda en çok zorlandıkları yerlerdendir. Biz de bu yazımızda takma kirpik takmanızı ve kullanmanızı biraz da olsa kolaylaştırmayı hedefledik.

Günlük makyaj ya da gece makyajı fark etmeksizin, dolgun kirpikler günün her saatinde muhteşem bir görünüm yaratır. Dolgun, hacimli kirpiklerin bakışlarınızın daha da etkileyici olmasını sağlar. Zaten bu yüzden birçok kadın için maskara vazgeçilmez makyaj malzemesidir. Ancak bazı kadınlar için maskara yeterli olmaz. Hele bir de özel davet varsa, göz makyajınızın daha da etkileyici olması için takma kirpik kullanabilirsiniz.



Takma Kirpik Kullanmanın Püf Noktaları

Güzellik marketlerinde sık sık karşımıza çıkan takma kirpikleri takmanın ve kullanmanın bazı püf noktaları var. Öncelikle, takma kirpiği takmadan önce göz makyajınızın bazını tamamlamış olmanız gerekiyor. Takma kirpik dikkatleri gözlerinizde toplayacaktır. Bu nedenle takma kirpik kullanacağınız zaman etkileyici bir göz makyajı yapmanızı tavsiye ederiz. Dumanlı bir göz makyajı ile bakışlarınızı daha vurgulu hale getirebilir ya da göz kapağınıza renkli bir far sürerek daha canlı ve aynı zamanda sade bir göz makyajı yapabilirsiniz.







Takma kirpikler standart ölçülerde üretilir. Sizin göz ölçülerinize göre takma kirpikleri ayarlamanız lazım. Önce göz kapağınızı ölçün ve ardından bu ölçüye göre takma kirpiğinizi kesin. Yapıştırma işleminde kirpik yapıştırıcısını göz kapağınıza ya da takma kirpiğinize uygulayabilirsiniz. Her iki şekilde de yapıştırıcı belli olmaz. Hangi yöntem sizin için daha kolaysa uygulamayı da buna göre yapabilirsiniz. Her ihtimale karşı eğer kirpiklerinizin zarar görmesinden korkuyorsanız, yapıştırıcıyı takma kirpiğinize uygulamanız daha iyi olacaktır. Sonrasında takma kirpiği cımbızla tutun ve kirpik diplerinize yapıştırın. Eğer tüm gün dışarıda olacaksanız ya da uzun sürecek bir davete katılacaksanız kirpik yapıştırıcınızı yanınıza almanızı tavsiye ederiz. Böylece her duruma karşı hazırlıklı olursunuz.



Takma kirpik yapıştırdıktan sonra eyeliner ya da far uygulamanız gerekir. Özellikle de siyah gibi koyu bir ton tercih ederek takma kirpik çizgisinin görünmemesini sağlayabilirsiniz. Takma kirpik taksanız bile üzerine maskara sürebilirsiniz. Böylece daha yoğun ve göz alıcı bir göz makyajına sahip olursunuz.







Takma Kirpik Takma Detaylı Anlatım

Takma kirpiğin düzgün takılması aslında biraz pratiğe dayalı, aynı eyeliner sürmek gibi. Ne kadar çok pratik yaparsanız bir sonraki seferde takma kirpiğinizi o kadar kolay ve hızlı bir şekilde takarsınız. Takma kirpik satın alırken mutlaka kaliteli markaları tercih edin. Takma kirpiğin kendisi ve yapıştırıcısı oldukça kaliteli olmalı. Aksi takdirde takma kirpikleriniz kalıcı olmayacak ve sizi zor durumda bırakacaktır.



Takma kirpik takarken unutulan en önemli nokta yapıştırıcı sürdükten sonra 15-20 saniye kadar beklemektir. Bu bilgi herkes tarafından bilinmez, dahası bilinse bile unutulabilir. Yapıştırıcıyı sürdükten sonra biraz beklenmezse hem takma kirpikler yapışmaz hem de yapıştırıcı sizin kendi kirpiklerinize yakışır. Sonrasında bir de bu yapıştırıcıyı kendi kirpiklerinizden temizlemekle uğraşırsınız. Takma kirpik takma uygulaması en detaylı anlatımı ile şu şekildedir:







• Kirpiği takmadan önce göz kapağınızın iç kısmından yarım santim boşluk bırakın. Sonrasında kirpiği cımbızla alın, göz kapağınızın üzerine getirerek ölçüsünü alın ve gözünüze göre uzunsa, fazla olan kısmını bir makas yardımıyla kesin.



• Kirpik dibinize ince bir şerit halinde yapıştırıcı sürün. Yapıştırıcıyı sürerken bir kürdandan yardım alabilirsiniz. Yapıştırıcıyı sürdükten sonra 15-20 saniye kadar beklemeyi unutmayın.



• Takma kirpiği yapıştırırken göz kapağınızın ortasından başlayın, sonra iç köşeleri ve en son da dış köşeleri yapıştırın.



Takma kirpiğinizi dış uçlarından tutarak kolaylıkla çıkarabilirsiniz. Çıkarma işlemi yaparken nazik davranın ve uyumadan önce mutlaka takma kirpiklerinizi çıkarın. Takma kirpiklerinizi daha sonra da kullanabilmek için yapıştırıcıdan ayırın. Ayırma işlemini parmaklarınızla ya da cımbızla yapabilirsiniz. Sonrasında kirpiği kutusuna yeniden yerleştirin. Böylelikle istediğiniz zaman takma kirpiklerinizi yeniden kullanabilirsiniz.



Kaliteli bir takma kirpik 3 defaya kadar kullanılabilir. Kaliteli bir takma kirpik hafiftir ve taktığınız zaman gözlerinizde herhangi bir rahatsızlık yaratmaz. Eğer yapıştırıcıyı gerektiğinden fazla kullanırsanız gözlerinizin üzerinde ağırlık hissedebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak takma kirpiklerinizi takmadan önce kirpik kıvırıcı yardımı ile kıvırabilirsiniz.







Takma kirpiklerinizi günlük hayatta kullanacaksanız daha kısa olan modelleri tercih edin. Aksi takdirde gece makyajına uygun bir görünüme sahip olabilirsiniz. Diğer makyaj malzemelerinde olduğu gibi üretimi sırasında hayvanlar üzerinde deney yapmayan markaları tercih edin. Gece makyajı için takma kirpik alacaksanız daha yoğun ve uzun modelleri tercih edebilirsiniz.



Satın aldığınız takma kirpik, yuvasına sıkı bir şekilde yapıştırılmış olabilir. Hem kutudan alırken hem de gözlerinize uygularken cımbız ya da aplikatör kullanarak daha rahat hareket edebilirsiniz. Gözlerinizle bütünleşmiş kirpik görünümü için takma kirpiklerinizi taktıktan sonra rimel uygulayabilirsiniz. Kalıntı bırakmayan, kaliteli bir rimel tercih ederseniz kirpiklerinizin üzerinde kalıntı oluşmasından kaçınabilirsiniz. Son olarak eğer kendi kirpikleriniz gür ise, takma kirpik kullanmadan önce onları kıvırmanız uygulamanızı kolaylaştırır.



