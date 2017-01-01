Her sene dur durak bilmeyen farklı moda trendleri artık sadece kıyafetlere değil, saç ve makyaja da yansımakta. Kaşlardan kirpiklere, tırnaklardan dudaklara, her yönüyle her sene sil baştan tekrar yaratılan bu moda rüzgarı, 2017’de çizgilerini oldukça net bir şekilde göstermeye başladı.

Siz hala geçen senenin “demode” trendlerinde kalmak istemiyorsanız okumaya devam edin…







Boyalı kaşlara elveda, yaşasın doğal kaşlar!

Eğer 2016’da yeterince kaş boyadıysanız ve her köşe başında bu kaşları görmekten gına geldiyse size güzel bir haberimiz var. 2017’de kaşlara özgürlük geliyor. Bu sene dağınık, kontürsüz ve doğal kaşlar moda!







Kirpikler için aynı şeyi söyleyemeyebiliriz!

Kaşların aksine bu sene kirpikler doğallıktan çıkıp, daha belirgin ve kendini gösteren kirpiklere yerini bırakıyor. Bunun içinse göz makyajınız için bolca maskara ve takma kirpiğe başvurmanızı öneriyoruz!







Göz makyajı demişken…

2016 her ne kadar “nude” yani ten renklerinde makyajın moda olduğu bir yıl olduysa, 2017 ise tam aksine makyajı bolca renklendirmeye başlıyor. Bu sene daha çok renkli eyeliner’lar ve maskaralar görmeye hazır olun.







Abartılı “kontür” çılgınlığı burada son buluyor!

Kim Kardashian ile hayatımıza giren Picasso tadında kontür yapma sanatı sona eriyor. Artık yüzde binlerce katman ve renk moda değil. Şimdi ihtiyacınız olan tek şey cildinizin renginde bir allık…







Oysa ki mat rujlara henüz yeni alışmıştık…

Yeni yeni görmeye başladığımız ve hemen hemen her markanın çıkardığı o meşhur Kylie Jenner tadında mat rujlar yerini parlak dudak parlatıcılarına bırakıyor. Mat rujların da ömrü böylece bir kelebekten daha fazla olamıyor…







Kırmızı tonlarındaki rujlar da modanın hızından nasibini almış durumda!

Her ne kadar kırmızı rujun modası ebediyete kadar sürecek olsa da, bu sene pembe, fuşya gibi renkler revaçta olacağa benziyor.







Kusursuz dalgalar tarihin tozlu sayfalarına karıştı bile!

Herkesin canını dişine takarak yapmaya çalıştığı o büyük kusursuz dalgalar tüm havasını kaybetmiş durumda. Bu sene özellikle elle yapılan, minik ve doğal dalgalar moda.







Topuzlar ise geçen seneye göre çok daha derli toplu.

Geçen senenin “dağınık topuz” modası yerini çok daha hanım hanımcık toplanmış topuzlara, sımsıkı at kuyruklarına bırakıyor.







Son olarak manikürler de bu değişime ayak uyduruyor!

Artık ince uzun tırnaklar, pençe görünümlü manikürler yerine French oje geri dönüyor. Tek dikkat etmeniz gereken kural renklerde klasikler yerine hayal gücünüzü kullanmak!