Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Her sene dur durak bilmeyen farklı moda trendleri artık sadece kıyafetlere değil, saç ve makyaja da yansımakta. Kaşlardan kirpiklere, tırnaklardan dudaklara, her yönüyle her sene sil baştan tekrar yaratılan bu moda rüzgarı, 2017’de çizgilerini oldukça net bir şekilde göstermeye başladı.