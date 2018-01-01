Kısa ve tek renk oje sürülmüş tırnaklar her zaman şık biliyoruz ama yaz sezonunun stilimize kazandıracağı yepyeni, şık ve renkli sanatsal tırnak trendlerini de göz ardı etmemeli değil mi? ‘Nail art’ tam 12’den hedefimizde.

Yazı: Gülru İncu



Tırnak çıkartmaları

Nude renkler her dem favorimiz ama bu sezon tırnaklarda elmas etkisi yaratan uygulamalara karşı koymakta zorlanacağız. Tırnaklarınıza yapıştıracağınız küçük kristaller ya da altın rengi pullar takılardan rol çalabilir ve tırnaklarınız en dikkat çeken aksesuarınız olabilir. Taşların yanı sıra çiçek ve yaprak motifli desenlere de sıkça rastlıyoruz.







Renk çatışması

Bu eğlenceli trend iki ya da daha çok renk kullanarak tırnakları renklendirme esasına dayanıyor. Tırnaklarınıza hem yatay hem de dikey çizgiler çekebilir, dilerseniz ikisinden birini tercih edebilirsiniz. 2018 yazının en gözde kombini pembe ve kırmızı ama siz özgürsünüz elbette, içgüdülerinize güvenin yeter.







Modern minimalizm

Hem uygulaması kolay hem de farklı duruyor. İste nude tonlarda ister siyah ya da kırmızı tonlarda bir oje seçin. Tek yapmanız gereken ojeniz kuruduktan sonra ince bir resim fırçasıyla üzerine çizgiler, zigzaglar ya da yuvarlaklar çizmek. Modern minimalizmi farklı renklerle Fransız manikürüne de uygulayabilirsiniz. Nude tonlarda bir oje sürüp tırnak uçlarını farklı bir renge boyamanız yeterli.



