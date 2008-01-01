Fotoğraf: Serhat Hayri
Güzellik Editörü: Gülru İncu
Styling: Aslıhan Sever
Makyaj: Alp Kavasoğlu
Saç: Akın Ünal
Fotoğraf Asistanı: Burak Elmalı
Styling Asistanları: Sudenaz Tuğcu, Süeda Kaya
Bordo ve şarap tonları da güzel ama kırmızının tahtını terk etmeye hiç niyeti yok. Renk paletimizde turuncudan kırmızının en yoğun haline uzanan her ton var, yeter ki dudaklarınız fark yaratacak kadar belirgin ve parlak olsun. Bunu yaparken ombre tekniğinden yararlanabilirsiniz yani dudak içlerini turuncu ya da nar çiçeği tonlarına, dudak dışını ise koyu kırmızıya boyayın. Ve üzerine de biraz parlatıcı...
Diego Dalla Palma Far 82 TL
Chanel Ruj 135 TL