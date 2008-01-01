Bir güzellik klasiği olarak asla modası geçmeyecek makyaj malzemesi olan kırmızı rujun her yaşa kattığı anlam farklıdır. Cesur, özgür...

Fotoğraf: Serhat Hayri

Güzellik Editörü: Gülru İncu

Styling: Aslıhan Sever

Makyaj: Alp Kavasoğlu

Saç: Akın Ünal

Fotoğraf Asistanı: Burak Elmalı

Styling Asistanları: Sudenaz Tuğcu, Süeda Kaya



Bordo ve şarap tonları da güzel ama kırmızının tahtını terk etmeye hiç niyeti yok. Renk paletimizde turuncudan kırmızının en yoğun haline uzanan her ton var, yeter ki dudaklarınız fark yaratacak kadar belirgin ve parlak olsun. Bunu yaparken ombre tekniğinden yararlanabilirsiniz yani dudak içlerini turuncu ya da nar çiçeği tonlarına, dudak dışını ise koyu kırmızıya boyayın. Ve üzerine de biraz parlatıcı...





Diego Dalla Palma Far 82 TL





Chanel Ruj 135 TL



