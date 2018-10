Tek tip makyaj stili alışkanlıklarınızı bir kenara bırakarak, sınırların dışına çıkmanın zamanı geldi de geçiyor. 2018 makyaj trendlerinden de ilham alarak, yeni bir görünüm yakalamanız an meselesi!

Yazı: Elif Gürsoy



Yaz sezonu iç açan renkleri ve capcanlı tonlarıyla kalbimizi çalmaya yetiyor. Rengarenk elbiseler, göz alıcı bikiniler ya da mis kokulu parfümler yaz havasını iyiden iyiye yaşamamızı sağlıyor. Ama makyajı da unutmamak gerekiyor. Enerjik bir görünümle 2018 makyaj trendlerine yüzünüzde hayat vermek çok kolay. Çünkü bu yazın makyaj trendleriyle ilgili tüm detayları Chic Nail yönetici ortağı Burcu Davud’tan öğrendik. Bu bilgiler ışığında yaz sezonunun en başarılı makyajlarından birini siz yapabilirsiniz!



Yaz makyajı deyince ilk olarak hangi noktalara dikkat etmek gerekiyor?

UV filtresine sahip, yağlandırmadan nemlendirici bir krem mutlaka olmalı. Bronz tene makyajdan bahsediliyorsa, cildinizde sizi rahatsız eden bir görüntü yoksa, hafif bir BB veya CC krem ya da ince yapılı bir fondöten ile cildinizi pürüzsüzleştirip, ışıltısını yansıtacak doğal görünüm veren ışıltılı hafif allık ve aydınlatıcı ile ten makyajınızı tamamlayabilirsiniz. Kirpikleriniz içinse maskara olmazsa olmazlardan. Çok açık renk olmayan bir göz altı kapatıcısı ve dudaklarınıza da parlaklık katacak, mat olmayan bir ruj ile günü rahatça geçirebilirsiniz. İlla ki göz makyajı isterseniz, ışıltılı olmak koşuyla pembe ve şeftalinin tonlarında ya da bakır rengi far veya kahve tonlarında eyeliner ile göz kalemi kullanabilirsiniz. Yazın en önem verdiğimiz nokta, güneş ışınlarının cildimizde ve dudaklarımızdaki bütün nemi almasından dolayı nemlendirici seçimdir. Eğer cildiniz yağlı ise koruyucu içerikli BB kremlerle yetinebilir, dudaklarınıza da besleyici bir ürün üzerine parlatıcı ile uygulayabilirsiniz.



2018 yazının en dikkat çeken renkleri ve tonları hangileri?

Bu yaz enerjik renkler tekrar hayatımıza giriyor. Canlı pembeler, maviler, yeşiller yazın renklerini farlarımıza yansıtırken, güneşin bütün tonlarını içinde barındıran turuncular rujlarda ve ojelerde en popüler renk olarak karşımıza çıkıyor.







Doğal bir yaz makyajının olmazsa olmazı neler?

Doğal bir yaz makyajı denilince olmazsa olmaz belirgin kirpikler ve parlak dudaklar akla geliyor. Ama bununla yetinmek istemeyenler için, şehir hayatında veya gece düşünürsek, ilk önce mutlaka ince yapılı bir fondöten BB/CC krem kullanarak başlamanızı öneriyoruz. Gözleriniz için de yazın sıcaklığını yansıtacak pembe ve şeftali tonlarındaki farların ışıltılı olanlarını tercih ederek, taze bir cilt görüntüsünü yansıtabilirsiniz. Yazın kalın siyah eyeliner yerine ya sadece maskara ile göz makyajınızı tamamlayabilir ya da kirpik diplerinize kahve tonlarında belli belirsiz kalem çekerek gözlerinizi ortaya çıkarabilirsiniz. Yüzünüz, vücudunuza göre fazla bronz ya da açık durmamalı. Burada da bronzer'lardan yardım alabirsiniz... Hafif ışıltılı bronzer’ı yine hafif dokunuşlarla tüm cildinize uygulayabilirsiniz. Yüzünüzde yüksek kalan bölgelere de abartmamak kaydıyla aydınlatıcı sürebilirsiniz. Ve nemli, doğal bir görünüm sağlayan lipstick’leri çantanızdan eksik etmemelisiniz.



Bronzlaşmış bir ten için nasıl bir göz, ten ve dudak makyajı yapılmalı?

Bronzlaşmış teninize kapatıcılar kullanmak yerine, senenin trendi olan doğal görünümlü bir highlighter uygulayıp, sağlıklı, ışıltılı ve pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz. Gözlere de pembe veya şeftali tonlarında bir göz farı ile sadece maskara uygulayabilirsiniz. Dudaklarda ıslak, parlak görüntü sağlayan pembe ve turuncu tonlarındaki lipgloss’larla makyajınızı tamamlayabilirsiniz.



Peki yeteri kadar bronzlaşmayan, beyaz tenli ciltler yaz etkisini yüzlerinde nasıl gösterebilir?

Tabii ki bunun için akla ilk gelen ürünler bronzer’lar oluyor. Bu yıl her markada bulunan ışıltılı bronzerlari allık gibi uygulamak, dudaklara turuncu tonlarında bir renkle parlaklık vermek ve elmacık kemiklerinin üst kısmına, burun ve çene üstüne highlighter ile ışıltı vererek canlı görünüm yakalanırsa, yazın ve güneşin bütün etkisi yüze yansıtılmış oluyor.



Yuvarlak hatlara sahip yüzler, hatlarını daha belirginleştirmek için ne yapmalı?

Makyaj yaparken keskinleştirmek ya da öne çıkarmak istenilen bölgelere açık renkler veya ışıltılar uygulanıyor. Aslında bunun nedeni, ışık oyunlarıyla göz yanılgısı yaratmak. Çünkü göz ilk önce daha aydınlık ve parlak kısımları seçiyor. Bu yüzden yuvarlak hatlara sahip kişiler gölge oyunlarıyla daha uzun, ince bir yüze ve kesin hatlara sahip olabiliyor. Yüzün yan kısımlarına, allık bölgesi ile kulak arasındaki kısma dikine koyu tonlarda bir kapatıcı, çene, alın, burun üzerlerine dik olacak bir şekilde açık tonlarda kapatıcı; açık ışıltılı bir highlighter ve yanakların ortasına, kulak deliği ile ağız kenarı arasındaki bölgeden saç diplerine kadar uzun allık uygulanırsa yüzün formu değişmiş oluyor. Burun, çene ve alın öne çıkıp keskinleşirken, yanaklar daralıyor. Böylece daha uzun bir yüz şekline sahip olunuyor.







Kalıcı oje, kirpik ya da göz makyajı… Bu teknikler yaz aylarında nasıl bir avantaj sağlıyor?

Son yıllarda daha sık rastlanılan kalıcı güzellik uygulamaları hayatımızı hızlandırmak ve kolaylaştırmak için birebir. Yazın sıcaklığını iyice hissettirdiği bu günlerde kalıcı oje, ipek kirpik ve kalıcı makyaj işlemleri çok tercih ediliyor. Çünkü bu işlemleri yaptırdıktan sonra sabahları hafif bir makyajla uyanmış gibi duruyor. enize girip çıkıldığında eyeliner akmıyor ya da dudaklar her zaman canlı görünüyor Kalıcı ojeler üç haftaya kadar parlaklığını hiç kaybetmeden kalabiliyor. Tırnak etlerine her akşam yumuşatıcı sürerek manikür süresi de uzatılırsa, her gün yeni sürülmüş oje görüntüsü yaratılabiliyor. Kalıcı güzellik uygulamaları yılın her zamanında olduğu gibi yaz aylarında da her sabah yataktan bakımlı, taze bir görünümle uyanmayı sağlıyor. Hem güzelliğinize güzellik katıyor hem de zamandan tasarruf etmenizi sağlıyor.



Güneş kremlerinde olduğu gibi, makyaj ürünlerinin de SPF koruması olması neden önemli?

Bilindiği gibi direkt güneş ışınlarına maruz kalındığında ciltte büyük hasarlar oluşabiliyor. Tabii ki bu etkileri en aza indirebilmek için içerisinde SPF koruması olan kremler ve ürünler kullanmak, uzun sürede oluşabilecek olumsuzluklardan cildi koruyor. Özellikle yaz aylarında güneşin etkisini hissettirmesi ve tatil sezonunun açılmasıyla güneş kremlerini kullanmaya daha da dikkat ediyoruz. Fakat sadece güneşte değil, her zaman bu olumsuz etkilere maruz kaldığımız için özellikle cilt makyajı ürünlerinin içinde SPF olanını tercih etmek gerekiyor. Normalde tüm gün dışarıda kalınacaksa SPF etkisini yitirebiliyor. Burada da makyaj üzerine sıkılan SPF korumalı sulardan yardım almak gerekebiliyor. Yaz kış cilt bakımında ve makyajda aslında dikkate alınması gereken diğer önemli bir faktör de cildin yaşı ve yapısı. Her cilt tipine ayrı bakım ürünü kullanıldığı gibi, makyaj malzemesi seçiminde de bunu göz önüne almak çok önemli. Ayrıca ten ve saç rengine göre de makyajda kullanılan renkler farklılık gösteriyor. Bazen moda diye uygulanan makyajın kişinin yüz yapısına, cilt tipine, yaşına veya saçına yakışmadığını gözlemliyoruz. Kendinize yakışan doğru makyajı bulduktan sonra, bunu farklı renklerle güncelleyebilirsiniz.



* Formsante dergisinden alınmıştır.