Yaz palet indeki tüm renkler yeni sezon makyajında harikalar yaratıyor.
Elma şekeri porselen bir cilt ve kan kırmızı dudaklarla kusursuz bir makyaj yaratın
Su bazlı, ten renginize uygun bir fondötenle işe başlayın.
Göz altlarınızı kapatıcı yardımıyla pürüzsüz bir hale
getirin. Açık renk farla cildinizdeki uyumun devamını
sağlayın. Rimelinizi uyguladıktan sonra dudaklara geçin.
Kırmızı rujunuzu fırça yardımıyla uygulayın. Önce dudak
çerçevenizi doldurun, daha sonra ortadan dışa doğru
hareketlerle çerçevenin içini doldurun. Rujunuzun üzerine
dudak parlatıcısı sürerek cam gibi bir görüntü elde edin.