Yaz güzeli

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Yaz palet indeki tüm renkler yeni sezon makyajında harikalar yaratıyor.

Elma şekeri porselen bir cilt ve kan kırmızı dudaklarla kusursuz bir makyaj yaratın

Su bazlı, ten renginize uygun bir fondötenle işe başlayın. Göz altlarınızı kapatıcı yardımıyla pürüzsüz bir hale getirin. Açık renk farla cildinizdeki uyumun devamını sağlayın. Rimelinizi uyguladıktan sonra dudaklara geçin. Kırmızı rujunuzu fırça yardımıyla uygulayın. Önce dudak çerçevenizi doldurun, daha sonra ortadan dışa doğru hareketlerle çerçevenin içini doldurun. Rujunuzun üzerine dudak parlatıcısı sürerek cam gibi bir görüntü elde edin.

