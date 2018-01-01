Yaz hafiflik ve ışıltı demek. Ağır fondötenleri, koyu renkleri, yoğun makyajı unutun. Güneşin tatlı pembeliğini üzerinde taşıyan ışıl ışıl bir cildin keyfini çıkarın.

Yazı: Gülru İncu



Profesyonel koruma

Güneşin zararlı ışınlarından uzak durmak gerektiği konusunda bilgi sahibi olmayan kaldı mı? Koruma faktörü olmayan ya da düşük koruma faktörü taşıyan güneş kremlerini tercih ediyorsanız cildinizin erken yaşlanmasına davetiye çıkarıyorsunuz, bu net. Güneş kremlerini vücut ve yüz için özel olarak üretilen serilerine göre güneşe çıkmadan önce sürüyor ve güneşlenirken her iki saatte bir yeniliyoruz. Eğer waterproof yani suya dayanıklı ürünler kullanıyorsanız cildinizin kurumasını bekledikten sonra güneş koruyucu krem sürün. Hem kullandığınız nemlendiricilerde hem de makyaj ürünlerinde SPF olması gerektiğini sakın unutmayın!



Hafif detaylar

Yaz sadece vücudumuzu ve ruhumuzu değil makyaj çantamızı hafifletmek için de en uygun mevsim. İlk kural ağır kozmetikleri ve parfümleri çekmeceye kaldırmak. Bronzlaştırıcı pudralar ve ışıltılı farlar her cilt tonuna yakışıyor. Renkli dudak nemlendiricileri de yaz boyunca en sevdiğimiz ürünler olarak çantamızdaki köşesine kuruluyor. Waterproof yani suya dayanıklı ürünler de yaz sıcaklarında hayat kurtarıyor.





Güneş öpücüğü

Siz de yazın parlak ve bronz bir vücuda sahip olmanın hayalini kurmuyor musunuz? Vücudumuzu nemlendirirken hafif bir ışıltı veren bakım yağlarıyla yeniden buluşmanın tam zamanı, çünkü bu yağlar cildinize ihtiyacı olan nemi verirken ışıl ışıl parlatıyor. Bu yağları doğru kullanmanın da minik bir kuralı var. Çünkü pürüzsüz bir cilt parlaklığı daha çok öne çıkarıyor. Bunun için haftada bir kez cildinize peeling yapmayı ihmal etmeyin.