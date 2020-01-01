Güneş kadar sıcak, okyanus kadar huzurlu. Dingin ve huzurlu mavinin enerjik turuncuyla aşkına kim karşı koyabilir?

TURUNCU GİBİ, günbatımının tüm güzelliğini üzerinde taşıyan başka bir renk olabilir mi ya da mavi tonlarının kullanılmadığı bir yaz makyajı? Bu ay, yazın en sevilen ikilisini makyajımıza taşıyoruz. Cesur, cazibeli, güçlü ama güçlü olduğu kadar baskın karakterli turuncuyu renk çemberindeki kontrastı olan serin maviyle dengeliyoruz. Şimdi ojeden fara, hem metalik hem mat tonlarıyla turuncu ve mavinin sahneye çıkma zamanı.







PENHALIGON'S VAARA 100 ML PARFÜM 580 TL

SALLY HANSEN OJE 19.50 TL

NYX ALLIK 29.95 TL







DIOR DÖRTLÜ FAR 259 TL

ROBERTO CAVALLI PARADISO AZZURRO 75 ML PARFÜM 340 TL

DIVAGE FAR 43 TL

BOURJOIS OJE 17.90 TL

MAX FACTOR EYELINER 40.50 TL

