Makyaj koleksiyonları yenilendi, güneşin sıcak tonları ve bahar tazeliğiyle süslendi. Parfümler de yenilendi, tropik meyveler ve egzotik çiçeklerle büyülemeye hazırlar. Vegan nemlendiriciler, maskeler, cilt ve saç bakım serileriyle yaza hazırlanıyoruz. Heyecanlı mıyız? Evet!

JO MALONE

Koku karnavalı

Güneşin yüzünüzü ısıttığı Brezilya sokaklarında, bin bir rengin arasında dans ettiğinizi düşünün. Tropikal meyveler ve rengarenk çiçekler etrafınızda egzotik bir evren oluşturmuş. Çiçeklerin gösterişli canlılığı ve meyvelerin görkemli tatları Jo Malone’un işte bu yeni kokusunda bir araya geliyor.





Tropical Cherimoya 100 ml Parfüm 470 TL



CHANEL

Renk unsuru

Örtücü, kalıcı ve kesinlikle çok şık. Chanel, Rouge Coco, Rouge Coco Stylo ve Rouge Coco Shine koleksiyonlarıyla bir kez daha baharın en güzel renklerini makyaj çantamıza getiriyor. Pembeler ve şeftali tonları yumuşak geçişler yaparak vişne ve kırmızı tonlarına kadar uzanıyor.





Rouge Coco Stylo Ruj 190 TL, Rouge Coco Shine Ruj 190 TL, Rouge Coco Ruj 190 TL



THE BODY SHOP

Vücut yoğurtlarıyla tanışın

Vegan beslenmeden sonra vegan cilt bakımı da güzellik dünyasındaki yerini aldı. The Body Shop’ın yeni yüzde 100 vegan vücut yoğurtları hızla emiliyor ve cildi 15 saniyede nemlendiriyor. Cilde gün boyu nem sağlıyor ve kendi ağırlığının bin katı kadar suyu tutabilen biyofermentli hyaluronik asit içeriyor.





Body Yoğurt 69.90 TL



NUXE

Karma ciltler için

Karma ciltlerin en büyük sorunu nemlendirme aşamasında kuru bölgelerin yağlanırken yağlı bölgelerin de gereğinden fazla yağlanması oluyor. Nuxe, şimdi karma ciltler için yeni bir cilt bakım serisi geliştirdi. Üç aşamalı Aquabella serisi cildi nemlendirirken aynı anda arındırıyor. Yulaf özleri cilde anında rahatlama sağlıyor. Yeşil mercimek sebum üretimini azaltıyor ve gözenekleri sıkılaştırıyor. Latin çiçeği ise cilde ışıltı kazandırıyor.



