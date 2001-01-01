JO MALONE
Koku karnavalı
Güneşin yüzünüzü ısıttığı Brezilya sokaklarında, bin bir rengin arasında dans ettiğinizi düşünün. Tropikal meyveler ve rengarenk çiçekler etrafınızda egzotik bir evren oluşturmuş. Çiçeklerin gösterişli canlılığı ve meyvelerin görkemli tatları Jo Malone’un işte bu yeni kokusunda bir araya geliyor.
Tropical Cherimoya 100 ml Parfüm 470 TL
CHANEL
Renk unsuru
Örtücü, kalıcı ve kesinlikle çok şık. Chanel, Rouge Coco, Rouge Coco Stylo ve Rouge Coco Shine koleksiyonlarıyla bir kez daha baharın en güzel renklerini makyaj çantamıza getiriyor. Pembeler ve şeftali tonları yumuşak geçişler yaparak vişne ve kırmızı tonlarına kadar uzanıyor.
Rouge Coco Stylo Ruj 190 TL, Rouge Coco Shine Ruj 190 TL, Rouge Coco Ruj 190 TL
THE BODY SHOP
Vücut yoğurtlarıyla tanışın
Vegan beslenmeden sonra vegan cilt bakımı da güzellik dünyasındaki yerini aldı. The Body Shop’ın yeni yüzde 100 vegan vücut yoğurtları hızla emiliyor ve cildi 15 saniyede nemlendiriyor. Cilde gün boyu nem sağlıyor ve kendi ağırlığının bin katı kadar suyu tutabilen biyofermentli hyaluronik asit içeriyor.
Body Yoğurt 69.90 TL
NUXE
Karma ciltler için
Karma ciltlerin en büyük sorunu nemlendirme aşamasında kuru bölgelerin yağlanırken yağlı bölgelerin de gereğinden fazla yağlanması oluyor. Nuxe, şimdi karma ciltler için yeni bir cilt bakım serisi geliştirdi. Üç aşamalı Aquabella serisi cildi nemlendirirken aynı anda arındırıyor. Yulaf özleri cilde anında rahatlama sağlıyor. Yeşil mercimek sebum üretimini azaltıyor ve gözenekleri sıkılaştırıyor. Latin çiçeği ise cilde ışıltı kazandırıyor.