Hep aynı tip makyajı ve saçları yapmaktan sıkılmadınız mı? Tamam bildiğin yol en güvenlisidir tezine biz de katılıyoruz ancak farklı bir görünüm belki de size çok iyi gelecek.

Keskin bir çerçeve

Görünüm: Gözlerinizi ortaya çıkartma konusunda en tercih edilen makyaj yöntemlerinden. Yumuşak uçlu bir kalemle çektiğiniz çizgilerin etrafını bir miktar dağıtmanız yeterli.

Nasıl yapacaksınız: Hem göz altına hem de göz üstüne siyah kalemle çizgi çekin. Bu çizgiler göz pınarlarınızda birleşsin. Küçük bir fırça yardımıyla fazla yaymadan dağıtın.

Son dokunuş: Göz pınarlarına da çizgi çektiğiniz zaman gözünüzün beyazları daha parlak görünecek.





Mercan gözler

Görünüm: Bu renk belki de şimdiye kadar kullandığınız en frapan göz farı olacak. Göz kapaklarınızda bir terracotta etkisi yapacak bu makyajda göz pınarlarından hafif şeftali tonlarıyla başlayan renk, devamında koyu bakırlara kadar gitsin. Göz renginize göre tonlamaları ayarlayabilirsiniz. Dudaklarınıza da parlak bir dokunuş yakışacaktır.

Nasıl yapacaksınız: Büyük, yumuşak bir far fırçası kullanarak mayakjı uygulayın. Bu sayede göz kapaklarının şakaklara yakın tarafına istediğiniz derinliği verebilirsiniz.

Son dokunuş: Göz kapak diplerine kahverengi bir far sürerseniz gözleriniz daha anlamlı görünecek. Ayrıca kirpikleri uzatan maskaralar da kullanmanızı tavsiye ederiz.





Yarı yapılmıs saç

Görünüm: Parlak, dağınık saçlar geçtimiz yılın modasıydı. Şimdi uzun zamandır gizlediğiniz bukle ve kıvrımları ortaya çıkartmanın vakti geldi.

Nasıl yapacaksınız: Kuru saçınıza şekil verici spreyi sıkın ve parmak uçlarınızla dipten uca saçınıza masaj yapın. Böylece ona hacim katmış olacaksınız. Saçın orta kısımlarından tutamlar alıp nazikçe geriye doğru tarayın. Altta kalan saçlardan ise büyük tutamlar alarak bigudilere sarın. En az 10 dakika bu şekilde beklettikten sonra açın.

Son dokunuş: Saçınızın ortadan ikiyi ayrıldığı bölümden küçük saç tutamları alın. Örgü yapmadan parmaklarınızla bu tutamları dolayın. Sonuna geldiğinizde bu şekilde bekletin, şekle girdiğini gördüğünüzde bırakın.





Dolgun, çarpıcı dudaklar

Görünüm: Tıpkı eski Türk filmlerinde gördüğümüz gibi bu yıl dudakları büze büze gezeceksiniz. Özellikle alt dudaklar dolgunlaşırken, çerçeveleri yanlara doğru hafif uzayacak.

Nasıl yapacaksınız: Keskin uçlu bir kırmızı dudak kalemiyle dudak kenarlarına dikkatlice çizgi çekin. Alt dudak çizgisini çekerken kalemi biraz dudak çizgisinin dışına çıkarabilirsiniz. Bu sayede alt dudağınız olduğundan daha dolgun görünecek. Dudaklarınızı ruj veya likit rujla boyayın ve kalemi tekrar sürerek birbirine karıştırın.

Son dokunuş: Dudak kaleminizi sürerken hafif açı verin, bu sayede daha kolay kontrol sağlayabilirsiniz.