Yılbaşı makyajı

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Yılbaşı demek ışıltı demek… Rujlar, farlar, ojeler bu ışıltılı dünyada birbirinden rol çalıyor. Siz de yeni yılı bir kış masalının en güzel oyuncusu olarak karşılayın.

IŞIK PATLAMASI

Hem ışıltılı tonları hem de fuşyayı bir arada kullanmak cesaret ister ama doğru kombinleri yakalarsanız çok etkili olacağından şüpheniz olmasın. Dudaklarda mat fuşya son derece iddialı ama bu yoğunluğu simli griler ve uçuk mavilerle hafifletebilirsiniz. Bakışları derinleştirmek için alt kirpik diplerine de biraz far ve maskara sürmeyi ihmal etmeyin.



ROMANTİK VE TUTKULU

Kim demiş altın tonları yaz aylarına aittir diye? Bu kış makyajınızda ışıltı oyunları yaratırken gümüş renginin yanı sıra altın ve bakır tonlarını da cömertçe kullanın. Özellikle mercan

ya da kiremit kırmızısı altın ve bakır tonlarıyla çok iyi uyuyor.



CAZİBELİ

Sezon makyajının başrol oyuncularından bordo ya da koyu kırmızı dudaklar 7/24 cazibe vadediyor. Bu iddialı dudaklarla mükemmel uyum sağlayan griler, bordonun yükünü üzerinden

alırken yüzünüze romantik ışıltılar katıyor. Dikkat etmeniz gereken tek nokta kullandığınız fondötenin tercihen yüzünüzden bir ton açık olması.



GÜMÜŞ PIRILTILAR

Cazibenize cazibe katmanın en kolay yolu parlak pigmentler… Gümüş ya da altın pırıltılar mevsimin puslu atmosferine inat yüzünüzde neşeli oyunlar oynarken, buğulu göz makyajı

ve elbette siyah göz kalemi en büyük yardımcınız olacak.



YILDIZ TOZU

Yazdan kalma renkler soğuk kış gecelerine ilham verebilir. Sarı, altın ve bronz renk paletleri ışıltılı yüzünüzde resmen güneş etkisi yaratır. Göz diplerinize parlak sarı ve altın rengi, göz kapaklarınıza ise bronz tonlar uygulayın ve her üç tonun yumuşak geçişlerle birbirine karışmasını sağlayın. Bol maskara sürülmüş kirpikler bakışlarınıza derinlik kazandırırken parlak kırmızı bir ruj son noktayı koyacak.