Hazırlayan: Gülru İncu
Kırmızı aşkına
Luc Besson’un unutulmaz filmi Leon’un, kucağında bitkisiyle gezen 14 yaşındaki sevimli kız çocuğu, bugün Dior’un reklam yüzü ve Oscar ödüllü bir yıldız. Farklı güzelliğiyle adından söz ettiren Portman, kırmızı rujdan vazgeçemeyenlerden.
Şimdi ve daima
Kırmızı bir dudaktan daha çok ilgi çeken bir şey var mı? Kırmızı ruj, zamansız bir trend, felsefesi olan bir şıklık… Bahar sezonunda Givenchy, Dolce&Gabbana, Chanel ve Chloe gibi dev markaların asla vazgeçemediği kırmızı dudaklardan ilham alacağız. Mercan tonlarından bayrak kırmızısına, vişne renginden bordoya kırmızı ailesinin her tonu bu bahar en yakın arkadaşımız olabilir. Asıl mesele önyargılarınızı bir yana bırakıp bırakamayacağınız, çünkü cildinizin rengine uyan bir kırmızı tonu bulacağınıza eminiz.