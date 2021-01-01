Hollywood yıldızları her zaman her konuda trend belirleyici olmayı başarıyor. İlkbahar/yaz güzellik trendlerine yön veren ya da trendlerden yola çıkarak uygulamaya geçen Hollywood yıldızlarından ilham alın.

Hazırlayan: Gülru İncu



Kırmızı aşkına

Luc Besson’un unutulmaz filmi Leon’un, kucağında bitkisiyle gezen 14 yaşındaki sevimli kız çocuğu, bugün Dior’un reklam yüzü ve Oscar ödüllü bir yıldız. Farklı güzelliğiyle adından söz ettiren Portman, kırmızı rujdan vazgeçemeyenlerden.







Şimdi ve daima

Kırmızı bir dudaktan daha çok ilgi çeken bir şey var mı? Kırmızı ruj, zamansız bir trend, felsefesi olan bir şıklık… Bahar sezonunda Givenchy, Dolce&Gabbana, Chanel ve Chloe gibi dev markaların asla vazgeçemediği kırmızı dudaklardan ilham alacağız. Mercan tonlarından bayrak kırmızısına, vişne renginden bordoya kırmızı ailesinin her tonu bu bahar en yakın arkadaşımız olabilir. Asıl mesele önyargılarınızı bir yana bırakıp bırakamayacağınız, çünkü cildinizin rengine uyan bir kırmızı tonu bulacağınıza eminiz.



