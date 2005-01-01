. Soluk yüzler, renkli allıklar, farlar ve kalemle renklendirilebilir. Hiçbir zaman cilt tonundan daha koyu veya açık kapatıcılar kullanılmamalı. Fondöten ve pudralar, cilt tonuna en yakın renklerden seçilip yanaklar, turuncu, pembe, fuşya allıkla; gözler, lila, mavi, yeşil tonlarıyla renklendirilmeli.

. Dudakların net bir kontürü yoksa dudak çevresine de hafif bir concealer sürün ve dudak tonunda bir kalemle çizin.

. İyi bir concealer (kapatıcı) nasıl olmalı? Kalın dokulu concealer'dan uzak durulmalı, çünkü gün içinde kapatıcı olmak yerine mimik çizgilerinin içine yerleşip çirkin bir görüntü oluşturur. Daha likit kıvamdaki concealer'lar tercih edilmeli. Concealer'ı uyguladıktan sonra pudra sürmemeye özen gösterin. Çünkü bu da kalın bir doku yaratır. Concealer'ı, göz altlarına, sivilcelere, kızarıklıklara veya izlere kullanırken sünger kullanın.