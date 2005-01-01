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Yüz tipinize göre bahar makyajı

Makyöz Ülker Mutlucan'la sezon renklerini seçip yüz tiplerine göre uyguladık.
Oval yüz
Makyaj için en ideal yüz. O yüzden sadece elmacık kemiklerini vurgulamak, hatları belirginleştirmek bile yeterli . Oval bir yüzünüz varsa, sezonun iddialı renklerini cesurca kullanabilirsiniz. Baharda rengarenk göz farları kullanacağız. Biz, mor ve altın tonlarını uyguladık. Dikkat edilmesi gereken nokta, açık renk farı iç göz kapağına, koyu rengi dışa doğru sürmek. Kaş altlarına açık tonda far sürülmeli. Yüksek alın, saç diplerine koyu allık sürerek şekillendirilebilir.

  Makyaj tiyoları
. Soluk yüzler, renkli allıklar, farlar ve kalemle renklendirilebilir. Hiçbir zaman cilt tonundan daha koyu veya açık kapatıcılar kullanılmamalı. Fondöten ve pudralar, cilt tonuna en yakın renklerden seçilip yanaklar, turuncu, pembe, fuşya allıkla; gözler, lila, mavi, yeşil tonlarıyla renklendirilmeli.
. Dudakların net bir kontürü yoksa dudak çevresine de hafif bir concealer sürün ve dudak tonunda bir kalemle çizin.
. İyi bir concealer (kapatıcı) nasıl olmalı? Kalın dokulu concealer'dan uzak durulmalı, çünkü gün içinde kapatıcı olmak yerine mimik çizgilerinin içine yerleşip çirkin bir görüntü oluşturur. Daha likit kıvamdaki concealer'lar tercih edilmeli. Concealer'ı uyguladıktan sonra pudra sürmemeye özen gösterin. Çünkü bu da kalın bir doku yaratır. Concealer'ı, göz altlarına, sivilcelere, kızarıklıklara veya izlere kullanırken sünger kullanın.



Makyaj tiyoları, yuvarlak yüz, köşeli uzun yüz makyaj hileleri hakkında daha bilgi

Elele Mart 2005 sayısında...

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