Makyajda kontrast zamanı

2025 sonbaharında makyaj kontrastlarla oynuyor. Cesur ile zarif, mat ile ışıltı iç içe geçiyor. Renkler ise yeniden sahneye çıkıyor. Yıllardır süren minimal “clean girl” görünümünden uzaklaşarak, artık bireysel ifadeyi öne çıkaran sanatsal makyajlara dönüş yapıyoruz.

İşte uzmanların öne çıkardığı, 2025 Sonbahar makyaj trendleri:

Kadife cilt görünümü

2010’ların yoğun pudralı, kuru mat teni geri döndü ama bu kez çok daha modern. Artık hedef donuk matlık değil, kontrollü bir ışıltı sunuyor. Cilt mat ama cansız görünmüyor. Makyaj olduğu belli ama abartı değil.

Nasıl uygulanır?

Fondöten öncesinde mutlaka nemlendirici veya su bazlı bir serum kullanmalısınız.

Pudra uygularken fırça yerine bir pudra pufu tercih etmelisiniz.

Pudrayı özellikle T-bölgesine bastırarak uygulayın, elmacık kemiklerini ise ışıltılı bırakın.



Sıcak tonlar

Sonbaharın renkleri doğadan geliyor, terracotta, tuğla kırmızısı, kil tonları ve böğürtlen rengi. Bu sıcak, doygun renkler her cilt tonunda doğal bir derinlik yaratıyor.

Nasıl uygulanır?

Terracotta veya toprak tonlarındaki allığı elmacık kemiklerinin biraz altına, şakaklara doğru yukarıya taşırarak uygulayın. Böylece yüze hem doğal bir sıcaklık hem de şekillendirilmiş bir etki kazandırırsınız.

Krem allıklar bu görünümde çok daha canlı durur parmak uçlarınızla dağıtarak daha doğal bir sonuç elde edebilirsiniz.

Şampanya ya da altın alt tonlu bir highlighter’ı elmacık kemiklerinin üstüne, burun kemiğine ve dudak üstüne hafifçe dokundurun.



Parlak farlar

2000’lerin başındaki o parlak, sedefli farlar geri dönüyor ama bu kez daha sofistike bir yorumla.Pembe, gümüş ya da şeffaf farlar, zengin eyeliner’larla birleştirildiğinde 2025’in ‘cool girl’ ışıltısını yaratıyor. Bu sezon “no-makeup” dönemi bitiyor. Özellikle göz farlarında ıslak görünüm, saten bitişli parlaklık ve ışıkta renk değiştiren pigmentler öne çıkıyor.

Nasıl uygulanır?

Tek renk parlak far tüm göz kapağına dağıtılıyor.

Göz pınarına veya alt kirpik dibine aynı tonun daha ince bir yansıması ekleniyor.

Bu görünüm sade ama etkileyici “ışıltılı minimalizm” diye anılıyor.







Eyeliner

Bu sezon eyeliner sevenler için harika bir sezon olacak. Keskin çizgiler yerine bulanık hatlar moda olacak.

Nasıl uygulanır?

Far çubuğu ile göz köşesinden dışa doğru çizim yapın.

Parmak ucuyla hafifçe dağıtın.

Böylece sert bir çizgi yerine bulanık bir etki elde edersiniz.

Belirgin dudaklar

Bu sezon 90’ların belirgin dudaklarını geri getiriyor. Keskin dudak kalemleri, mat rujlar ve yumuşak dağılmış kenarlar öne çıkıyor. Popüler tonlar arasında gül kurusu, çikolata kahvesi ve toz pembe yer alıyor. Bu görünüm hem nostaljik hem de güçlü bir ifade yaratıyor.

Nasıl uygulanır?