Makyajınız yokmuş gibi ama canlı gösteren: 10 nude allık
Makyaj dünyasının son yıllardaki altın kuralı: Daha az, daha çoktur! Ağır kontürlerin ve kalın fondötenlerin yerini alan "makyajsız makyaj" (no-makeup makeup) trendi, ciltte sanki hiç ürün yokmuş gibi doğal bir canlılık ve tazelik yakalamayı hedefliyor. Buradaki en önemli detay ise canlılık katan allıklar...
Yüzünüze yeni fırçalanmış bir enerji verecek, ancak yapay durmayacak o "görünmez allık" etkisini nasıl yakalayacaksınız? Sizin için makyaj çantasının vazgeçilmezi olacak, cildinizle bütünleşen ve sağlıklı bir kızıllık sağlayan 10 doğal allık önerisini bir araya getirdik.
Missha A'PIEU Juicy-Pang Water Blusher - BE01
Kiko Unlimited Blush - 07 Perfect Beige
NARS The Multiple Soft Blur Blush Stick - Dazed