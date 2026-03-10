Margot Robbie'nin uzun saçlarına vedası: Modern bob kesim ve hareketli perçemler

KONFORLU VE MODERN: OMUZ HİZASI BOB KESİM



Robbie’nin omuz hizasında biten yeni stili, klasik kesimin daha kullanışlı bir versiyonu olarak dikkat çekiyor. Alnına dökülen kaküllerin parça parça ve doğal bırakılması ise modele çok yönlü bir kullanım imkanı sağlıyor.

