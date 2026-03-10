Margot Robbie'nin uzun saçlarına vedası: Modern bob kesim ve hareketli perçemler
Margot Robbie, Chanel’in Paris defilesinde uzun saçlarına veda ederek modern bir bob kesimi tercih etti. Kaküllü ve omuz hizasındaki bu yeni stiliyle dikkat çeken oyuncu, sezonun en taze görünümüne imza attı.
Yeni bir saç dönemi başlatmak için Chanel’in Paris Moda Haftası’ndaki 2026 Sonbahar-Kış defilesinden daha etkileyici bir yer olamazdı. Markanın 2018'den bu yana elçisi olan Margot Robbie, defileye sürpriz imajıyla katılarak tüm bakışları üzerine çekti.
VİKTORYA DÖNEMİ ESİNTİLERİNE VEDA
Son dönemde Wuthering Heights (Uğultulu Tepeler) filminin tanıtım turlarında, canlandırdığı Cathy karakterini anımsatan Viktorya dönemi esintili uzun ve dalgalı saçlarıyla görmeye alıştığımız Margot Robbie, bu kez radikal bir değişimle karşımızda. Ünlü oyuncu, sadece saçlarını kestirmekle kalmadı, aynı zamanda hareketli kaküllerle görünümüne modern bir dokunuş kattı.
KONFORLU VE MODERN: OMUZ HİZASI BOB KESİM
Robbie’nin omuz hizasında biten yeni stili, klasik kesimin daha kullanışlı bir versiyonu olarak dikkat çekiyor. Alnına dökülen kaküllerin parça parça ve doğal bırakılması ise modele çok yönlü bir kullanım imkanı sağlıyor.
SADIK OLDUĞU ÇİZGİYE DÖNÜŞ
Robbie, bu özel günde Chanel’in couture koleksiyonundan transparan detaylı bir bluz ve pantolon kombinini, markanın ikonik çanta ve tüvit tasarımlarıyla birleştirerek şık bir duruş sergiledi. Oyuncu, son film turlarında farklı modaevlerinden deneysel tasarımlar tercih etse de Paris'te yeniden sadık olduğu Fransız modaevinin çizgisine geri döndü.