Migren botoksu nedir, yan etkileri var mı? Kimler yaptırabilir? Migren botoksuna dair merak edilenler

Migren gündelik yaşam kalitesini oldukça düşürüyor. Migren gibi tedaviye en çok dirençli olan kronik baş ağrılarında tedavi seçenekleri de azalıyor. Kürü olmadığı için akapunktur, botox gibi yöntemlerle migren belirtileri azaltılır ve iyileşme dönemine geçilebilir. Peki Migren botoksu nedir, yan etkileri var mı? Kimler yaptırabilir? Ağrılı bir işlem mi? Migren botoksuna dair merak edilenleri Medipol Üniversitesi Sefaköy Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Nicer Korkut Bıçak anlattı.

Migren botoksu nedir? Avantajları neler?

Halk arasında Migren Botoksu olarak bilinen migrende onabotulinum toksin uygulaması kronik migren hastalarında uyguladığımız etkinliği bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış ve başağrısı tedavi klavuzlarında yeri olan FDA ( Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi ) nın 2010 yılında onayladığı bir tedavi şeklidir.

Kronik migren; son 3 ayda en az 15 gün olan ve bunların en az 8 tanesi migren karakterinde başağrısı olması durumudur.

Kronik migren Türkiye’de %23 civarındadır ve kişinin iş ve sosyal yaşamında ağrıların kontrol edilememesi ve beraberinde olabilen depresyon , kaygı bozukluğu gibi durumlar nedeniyle önemli kısıtlamalar yanısıra işgücü kaybı nedeniyle ülke ekonomisine de önemli yük getirmektedir.

Kronik migren hastalarına tetikleyici olabilen nedenlerden uzak durmaları yanısıra ağızdan alınan koruyucu ilaç tedavileri de önermekteyiz . Bu tedavilere yanıt vermeyen veya ilaç gruplarını farklı nedenlerle kullanamayan hastalarımıza botulinum toksin uygulaması güvenle uygulanabilir.

Botulinum toksinin migrendeki etki mekanizması uygulama noktalarındaki sinir sonlanmalarından migrende ağrıdan sorumlu nörotransmitterlerin salınımını azaltması olarak düşünülmektedir.

Migren botoksu ne kadar süre etkili olur? Ne sıklıkla tekrarlanmalı?

Baş ve boyun bölgesine ( alın , kaş ortası , şakak , başın arka bölgesi ve boyun ) 31 noktadan sabit dozlarla uygulama yapılması gerekmektedir. Gerektiği durumlarda ek doz uygulaması da yapılabilmektedir.

3- 4 ayda bir tekrarlanan uygulamalar ile atak sıklığı ve şiddeti belirgin oranda azaltılabilmektedir. Ağrı kontrolü sağlandıktan sonra uygulama sıklığı hastanın durumuna göre karar verilmektedir.

Migren botoksu kimlere uygulanabilir? Kimlere uygulanmaz?

Migren botoksu hamileler ve emzirme dönemindeki kişiler hariç herkese uygulanabilir.

Migren botoksu ağrılı bir işlem mi? Hastanede yatış gerekir mi?

Migren botoksu yaklaşık 10 dakika kadar süren hastanede yatış gerektirmeyen bir uygulamadır. İşlem ince uçlu iğneler ile yapıldığı için hastaların hissettiği ağrı çok azdır. Uygulama sonrası kişiler hemen günlük yaşamına dönebilir.

Migren botoksu güvenli bir yöntem mi, yan etkileri var mı?

Migren botoksu deneyimli bir nörolog veya ağrı uzmanları tarafından uygulandığında işlem bölgesinde kızarıklık-şişlik gibi hafif yan etkiler dışında güvenilir bir uygulamadır.

Uygulama konusunda deneyimi olmayan kişiler tarafından yapılan doğru noktalara ve uygun şekilde uygulanmadığında veya eksik doz uygulandığında tedavinin etkisiz olması söz konusu olabilir.

Ayrıca yanlış uygulamalarda kaşta düşüklük ve boyun kaslarında güçsüzlük gibi kas güçsüzlükleri şeklinde yan etkiler görülebilir.