Mine Tugay'dan imaj değişikliği

Ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla imaj değişikliğini gösterdi.

Oyuncu Mine Tugay, bu kez saçlarında yaptığı değişiklikle gündeme geldi. 

“Yeni imaj, yeni enerji” notuyla Instagram’dan paylaşım yapan oyuncu, uzun yıllardır imzası haline gelen kızıl saçlarına kahkül kestirerek yenilik kattı.

Mine Tugay'dan imaj değişikliği - Resim : 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 