Mine Tugay'dan imaj değişikliği Ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla imaj değişikliğini gösterdi. 08 Ekim 2025 Oyuncu Mine Tugay, bu kez saçlarında yaptığı değişiklikle gündeme geldi. “Yeni imaj, yeni enerji” notuyla Instagram’dan paylaşım yapan oyuncu, uzun yıllardır imzası haline gelen kızıl saçlarına kahkül kestirerek yenilik kattı. sık okunanlar Vücut tipine göre giyinme rehberi Yılbaşı Mezeleri: Yılbaşı için birbirinden güzel 28 meze tarifi Kader matrisi numaraları ne anlatır? Uyumluluğa nasıl bakılır? astro haber 9 Ekim 2025 burçlara neler getiriyor? Aşk, para, sağlık... 8 Ekim 2025 burçlara neler getiriyor? Aşk, para, sağlık... 7 Ekim 2025 burçlara neler getiriyor? Aşk, para, sağlık... magazin Pelin Karahan 41. yaşını dostlarıyla kutladı Emily in Paris'teki hikaye gerçekleşti: Ünlü oyuncular ayrıldı Cemre Baysel'den Blok3 açıklaması