Ne kadar çirkin yatarsan, o kadar güzel uyanırsın: 'Morning Shed' nedir?

"Morning Shed" (Sabah Dökülme/Soyulma), temel olarak gece yatmadan önce yapılan kapsamlı bakım hazırlıklarının, sabah uyanıldığında üzerinizden "soyulması" veya "çıkarılması" üzerine kurulu bir TikTok güzellik rutini. Trendin mottosu ise oldukça dikkat çekici: "Ne kadar çirkin yatarsan, o kadar güzel uyanırsın."

Bu akım, sabah daha dinç, daha parlak ve canlı bir ciltle uyanmayı hedefliyor. Kullanıcılar, gece boyunca bakım ürünlerinin ve aksesuarlarının etkilerini maksimuma çıkarmak için çeşitli yöntemler uyguluyor ve sabah bu "katmanları" çıkarırken yaşadıkları değişimi takipçileriyle paylaşıyor.

Rutin Nasıl İşliyor?

Morning Shed rutininin ana bileşenleri, gece uygulanan ve sabah çıkarılan ürünler ve aksesuarlardır. En popüler uygulamalar şunlardır:

Ağız Bantlama (Mouth Taping): Uyku sırasında ağızdan nefes almayı engellemeyi amaçlar. Bazı kullanıcılar, bunun daha iyi bir uyku kalitesi sağladığını ve daha belirgin bir çene hattı oluşumuna yardımcı olduğunu iddia etse de, uzmanlar tarafından dikkatli kullanılması gereken tartışmalı bir yöntemdir.

Çene ve Yüz Bantları: Kırışıklık oluşumunu önlemek ve cildi germek amacıyla alın, mimik çizgileri ve çene altına uygulanan özel bantlar.

Yoğun Maskeler ve Göz Altı Bantları: Kolajen veya yoğun nemlendirici içerikli kağıt maskeler, göz altı torbalarını ve morlukları azaltmak amacıyla gece boyunca yüzde tutulur.

Saç Şekillendirme Aparatları: Isı kullanmadan bukle yapmayı sağlayan saç sargıları ve saçın kırılmasını önleyen saten boneler de bu rutinin bir parçasıdır.

Sabah uyanıldığında ise rutinin en kritik kısmı olan "shed" (dökülme/çıkarma) aşamasına geçilir. Kullanıcılar, tüm bu aksesuarları ve maskeleri yüzlerinden çıkararak, geceden hazırlanan parlayan ve canlı cildin ortaya çıkışını sergilerler.

Sonuç olarak, TikTok’un "Morning Shed" akımı, bir güzellik ve bakım rutininden çok, sosyal medyada viral olan bir görsel şölen olarak dikkat çekiyor. Güne dinç başlamak güzel olsa da, bu tür radikal adımları denemeden önce kişisel cilt ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurmanız ve bir uzmana danışmanız en güvenli yaklaşım olacaktır.