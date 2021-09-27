Tüm zamanların 20 en kalıcı kadın parfümü
En iyi kalıcı kadın parfümleri bu listede. Portakal çiçeği; gül, gardenya ve yaseminle beraber parfüm yapımında en çok kullanılan dört çiçekten biri. Bu zarif beyaz çiçeklerin büyüleyici notası, ferah ve taze kokuları tercih edenlerin favorisi. İşte tüm zamanların en kalıcı parfümleri!
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En kalıcı kadın parfümü hangisi? En iyi kalıcı kadın parfümleri listemizde pek çok farklı seçenek var. En güzel ve kalıcı kadın parfümlerinden size uygun olanı seçebilirsiniz. İşte en iyi markalar...
BVLGARI SPLENDIDA MAGNOLIA SENSUEL 50 ML
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BURBERRY HER 100 ML
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CHLOE LOVE STORY 75 ML
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ESTEE LAUDER BEAUTIFUL BELLE 50 ML