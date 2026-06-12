PDRN mi retinol mü? Cilt yenilemede hangi içerik daha etkili?

PDRN son dönemde neden bu kadar popüler hale geldi? Bu ilgiyi siz nasıl yorumluyorsunuz?

Aslında yeni bir içerik değil; uzun zamandır kullanılan bir etken madde. Ancak eskiden daha çok dermatologların yaptığı iğneli uygulamalarda karşımıza çıkıyordu. Şu anda hazır serum formlarının çıkmasıyla birlikte herkesin ulaşabileceği bir içerik haline geldi ve bu yüzden daha fazla konuşulmaya başlandı.

Bir de bizler yeniliklere çok açığız. Mesela iki sene önce glikolik asitler çok konuşuluyordu, sonra retinol dönemi başladı, şimdi ise PDRN ön planda. Bu sektör böyle; her dönem farklı bir içerik öne çıkıyor ve bu değişmeye devam edecek. Ama burada önemli olan şu, artık insanlar cilt bariyerini yormadan, hassasiyet yaratmadan bakım yapmak istiyor. PDRN de tam olarak bu ihtiyaca karşılık veriyor.

PDRN tam olarak nedir, ciltte nasıl çalışır?

PDRN, somon DNA’sından elde edilen polinükleotid zincirleridir.Ciltte hücre yenilenmesini hızlandırır, fibroblast aktivitesini artırır, kolajen sentezini destekler, inflamasyonu azaltır. Kızarıklık, tahriş ve bariyer hasarını iyileştirir.Kısacası cildin kendi onarım kapasitesini yükseltir. Cilt bariyeri ne kadar güçlü olursa cilt o kadar sağlıklı olur ve o kadar güzel yaş alır.

Somon DNA’sından elde edilen PDRN’in cilt yenilenmesine katkısı bilimsel olarak nasıl açıklanıyor?

“Somon DNA’sı neden?” diye soruluyor genelde. Çünkü somon DNA’sının nükleotid dizilimi insan cildiyle oldukça uyumludur. Bu zincirler hücre enerjisini ve hücre sağlığını korur, yeni kolajen sentezini destekler. Aynı zamanda hücrelerin oksijenlenmesini iyileştirir. Oksijenlenen cilt daha sağlıklı, daha canlı ve daha dengeli olur.

PDRN ile klasik anti-aging içerikler (retinol, C vitamini, peptitler) arasındaki temel fark nedir?

Retinol daha çok hücre döngüsünü hızlandırır ve yenileme sağlar. C vitamini cildi aydınlatır, kolajen desteği verir ve güçlü bir antioksidandır. Bu yüzden cildi dış etkenlerden korur. Peptitler ise cildin yapı taşlarını destekler, sıkılaşmaya yardımcı olur. PDRN ise direkt iyileştirme ve tamir odaklıdır. Cildi streslendirmez, tam tersine stresin bıraktığı hasarı onarır. Cilt bariyerini inceltmez, güçlendirir. Tabii ki bu saydığımız etken maddelerin hepsi cilt bakımında çok değerli içeriklerdir. Hangisinin tercih edileceği, cildin ihtiyacına, mevcut durumuna, hassasiyet düzeyine ve kişinin beklentisine göre değişkenlik gösterebilir. Önemli olan doğru zamanda, doğru içerikle cildi desteklemektir.

PDRN içerikli bir ürün seçerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor?

Piyasada içinde PDRN ismi geçen ama gerçek ve saf PDRN içermeyen birçok ürün var. Bu durum aslında sadece PDRN için değil; C vitamini, niacinamide gibi diğer popüler içerikler için de geçerli. O yüzden bir ürün seçerken gerçekten etken maddenin formülde bulunduğundan emin olmak çok önemlidir. Yüzdesinin veya mg miktarının belirtilmesi her zaman büyük bir avantajdır. Yanında kullanılan diğer etken maddelerle uyumlu ve sinerjik çalışması da ürünün kalitesini arttırır. Ambalaj ve sterilizasyon ise özellikle bu tarz aktif içeriklerde çok kritik bir noktadır.

Nasıl kullanılmalı?

Temiz cilde birkaç damla uygulanır, üzerine nemlendirici sürülür. Sabah ve akşam kullanılabilir. Tahriş riski çok düşüktür ve günlük kullanım için uygundur.

PDRN serumlar en çok hangi cilt problemlerinde etkilidir?

PDRN, cilt bariyerini güçlendirdiği için kızarıklık, hassasiyet ve rozase eğiliminden; iritasyon ve bariyer hasarına, lazer veya peeling sonrası toparlanma sürecinden kuruluk, pullanma, ince çizgiler ve matlığa kadar pek çok cilt probleminde etkili bir destek sağlar.

PDRN serumlar hangi yaş grubuna daha uygundur?

En çok faydayı genelde 25–50 yaş arası görür çünkü bu dönemde hem bariyer hem de kolajen ihtiyacı artar.

Günlük cilt bakım rutininde PDRN serumu hangi aşamada kullanmak gerekir?

PDRN serum, günlük cilt bakım rutininde temizleme ve tonik adımından sonra, nemlendirici ve güneş koruyucudan önce uygulanmalıdır; yani tam olarak serum aşamasında yer alır.

Retinol, asitler veya C vitamini ile birlikte kullanımı uygun mudur?

Evet. Hatta tahriş eden içeriklerle birlikte kullanıldığında çok iyi bir destek sağlar. Retinol sonrası PDRN kızarıklığı azaltır. C vitamini ile birlikte aydınlık ve onarım sağlar. Asitlerle birlikte yenileme ve yatıştırma etkisi görülür. Aynı anda kullanmak yerine, özellikle retinol kullandıysan ertesi gün PDRN kullanmak bence daha konforlu bir yaklaşımdır.

Sabah mı, akşam mı kullanmak daha doğru?

Her ikisi de olabilir. Bariyer onarımı ve kızarıklık odaklı bir hedef varsa akşam kullanımı biraz daha etkili olur.

Hangi içerik ne işe yarıyor?

Niacinamide

Cildi sakinleştirir, kızarıklığı azaltır, yağ dengesini düzenler, gözenek görünümünü iyileştirir ve bariyeri güçlendirir. Her cilt tipinin rahatlıkla tolere edebileceği çok yönlü bir vitamindir. abah ve akşam serum adımında kullanılabilir. Retinol, asitler ve C vitamini ile çok uyumludur.

Ceramid

Cildin dış bariyerinin en önemli yapı taşlarıdır. Kuruluk, kızarıklık, hassasiyet ve özellikle retinol sonrası oluşan iritasyonlarda tamir edici bir rol oynarlar çünkü cildin nem kaybını önlemeye yardımcı olurlar. Nemlendirici aşamasında sabah ve akşam rahatlıkla kullanılabilir ve tüm içeriklerle kombinlenebilir. Eğer ciltte ciddi bir nemsizlik problemi varsa, topikal kullanımın yanında ağızdan takviye olarak da desteklenmesi düşünülebilir.

Retinal (retinaldehyde)

Retinolden daha güçlü ama daha az tahriş edici bir A vitamini türevidir. İnce çizgiler, cilt tonu eşitsizliği ve gözenek görünümünde çok etkilidir. Akşam kullanılmalıdır. Gebeler kesinlikle kullanmamalıdır. Haftada 2–3 günle başlanır. Niacinamide ve ceramide ile çok iyi anlaşır. C vitamini ile aynı rutinde değil, sabah akşam ayrılarak kullanılmalıdır. Sabah C, akşam retinal gibi kullanılabilir.

Bakım rutininize ekleyebileceğiniz ürünler

Glowery Midnight Glow Repair Night Oil, Sephora mağazalarına yeni giriş yapan ve ambalajlarıyla içeriği kadar dikkat çeken marka, jojoba yağı ve seramidler içeren formülüyle cildinizi gece boyunca onarmayı ve aydınlatmayı amaçlıyor. Fiyatı 1299 TL

Isana Korean Niasinamid İçerikli serum (Rossman) CICA, niasinamid, hyaluron ve AHA/BHA/PHA gibi Kore cilt bakımının öne çıkan içerikleriyle hazırlanan seri, cilt bariyerini güçlendirmeye, nem dengesini korumaya ve yenilenmeyi desteklemeye yardımcı oluyor. Fiyatı 2429 TL

Medicube Deep Vita C Capsule Cream (Merumy K- Beauty) ile kapsül teknolojili C vitamini bakımı niacinamide içeriğiyle de dikkat çekiyor. Fiyatı 1699,20 TL

Frankly PDRN Bounce Ball serumda (Merumy K- Beauty) somon DNA’sından elde edilen PDRN (Sodium DNA) yer alıyor. Şişenin içinde yer alan görünür turuncu PDRN topu, kapsül formu sayesinde aktif bileşenlerin tazeliğini ve etkinliğini koruyarak cilde ulaşmasını hedefliyor. PDRN’nin yenileyici etkisini desteklerken cildin beslenmiş ve sağlıklı bir doku kazanmasına katkı sağlıyor. Fiyatı 1313,40 TL

Biologique Recherche Crème M.E.C ile iki fazlı Bi-Gel dokusuyla; hızlı emilen sulu jel tabakası ve cilt yüzeyini eşit kaplayan yağlı jel tabakası sayesinde hem ferah hem de ipeksi bir his bırakıyor. Tüm cilt tiplerine uyum sağlayan bu yapı, ürünü günlük bakım rutinine zahmetsizce dahil etmeyi mümkün kılıyor. Fiyatı 10.430 TL

Dr.Jart+’ın Ceramidin nemlendirici kremi yoğun ancak hafif dokusuyla ciltte ağırlık hissi bırakmadan uzun süreli nem sağlamayı amaçlıyor. Günlük bakım rutinine kolayca entegre edilebilen formülü sayesinde makyaj öncesinde ya da gün sonunda rahatlatıcı bir adım olarak kullanılabiliyor. Düzenli kullanımda cildin daha pürüzsüz, daha dengeli ve daha sağlıklı bir görünüm kazanması amaçlanıyor. Fiyatı 3985 TL

Nacific Calming serum, hassas, kızaran veya kolay tahriş olan ciltleri güçlendirmek ve dengelemek üzere geliştirilmiş yoğun bakım serumu. Formülündeki Centella Asiatica (Cica), ciltteki kızarıklık ve hassasiyet görünümünü azaltmaya destek olurken, PDRN cildin doğal bariyerini onarmaya yardımcı olur. Nemlendirici bileşenlerin desteğiyle cilt daha yumuşak, esnek hisseder. Fiyatı 1959 TL

Celimax Retinal Shot Tightening Booster (Merumy K- Beauty), ciltle daha doğrudan bir etkileşim kurabilen retinal, cilt dokusunun yenilenme sürecini desteklerken, ince çizgilerden elastikiyet kaybına kadar pek çok sorun üzerinde etki etmeyi hedefliyor. Fiyatı 1279,20 TL

Obagi Professional-C serum, cilt tonunu aydınlatmaya ve eşitlemeye, ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltmaya yardımcı oluyor. Fiyatı 10.488,50 TL

Augustinus Bader The Retinol Serum yüz bakım serumu (Beymen Beauty Studio), cildin daha sıkı ve aydınlık görünmesine yardımcı olurken sağlıklı görünümünü amaçlıyor. Fiyatı 19.650 TL

Becos Aqua Factor Hyalüronik Asit İçeren nemlendirici serum, cildi derinlemesine nemlendirirken, dolgunluk kazandırır ve ince çizgilerin görünümünü azaltmaya yardımcı oluyor. Çok katmanlı hyaluronik asit kompleksine sahip yoğun nemlendirici özelliktedir. Fiyatı 2555 TL

COSMED Intensive Moisturizing Cream AD+ Atopik eğilimli veya çok kuru ciltler için yoğun nemlendirici yüz ve vücut kremi, içeriğinde bulunan Phyto Ceramidyl Omega, cildin onarılması ve nemlendirilmesini destekliyor. Fiyatı 719 TL