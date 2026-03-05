Pinterest'te 2026 yılını ele geçirecek en popüler 7 tırnak trendi
Pinterest panoları şimdiden hazırlandı, oje şişeleri dizildi! Eğer sen de her mevsim geçişinde "Acaba bu sefer tırnaklarımda ne denesem?" diye Pinterest’te kaybolanlardansan, doğru yerdesin...
Pinterest verilerine göre 2026 yılını kasıp kavuracak, ekran görüntüsü alıp manikürcünüze koşmanıza sebep olacak 7 popüler tırnak trendi...
Micro french
Credit: Pinterest @luigirosaria
Renkli puantiye
Credit: Pinterest @alainahahn
Sabun tırnaklar
Credit: Pinterest @dolaMTofficial