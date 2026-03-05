Pinterest'te 2026 yılını ele geçirecek en popüler 7 tırnak trendi

Pinterest panoları şimdiden hazırlandı, oje şişeleri dizildi! Eğer sen de her mevsim geçişinde "Acaba bu sefer tırnaklarımda ne denesem?" diye Pinterest’te kaybolanlardansan, doğru yerdesin...

Aybüke Sengir

Pinterest'te 2026 yılını ele geçirecek en popüler 7 tırnak trendi - Resim : 1

Pinterest verilerine göre 2026 yılını kasıp kavuracak, ekran görüntüsü alıp manikürcünüze koşmanıza sebep olacak 7 popüler tırnak trendi...

Pinterest'te 2026 yılını ele geçirecek en popüler 7 tırnak trendi - Resim : 2

Micro french

Credit: Pinterest @luigirosaria

Pinterest'te 2026 yılını ele geçirecek en popüler 7 tırnak trendi - Resim : 3

Renkli puantiye

Credit: Pinterest @alainahahn

Pinterest'te 2026 yılını ele geçirecek en popüler 7 tırnak trendi - Resim : 4

Sabun tırnaklar

Credit: Pinterest @dolaMTofficial