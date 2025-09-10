Renkli ve doğal bahar makyajı

Makyaj dünyasında kontür uygulaması, pek çok kişi için kafa karıştırıcı bir konu olabiliyor. Yüz hatlarını belirginleştiren ve yüze boyut kazandıran kontür tekniği, doğru ürün seçimi ve uygun uygulamayla oldukça doğal bir görünüm sağlayabilir. Peki, kontür yaparken nelere dikkat etmeli, nasıl adım adım uygulamalı ve 2025’in öne çıkan makyaj trendlerini nasıl yakalamalıyız? İşte tüm detaylarını makyaj artisti Hidayet Korkmaz’a sorduk.

Fotoğraf: GettyImages

Elele Mayıs - Haziran 2025 sayısından

Ürün seçerken nelere dikkat edilmeli?

Kontür ürününü seçerken ilk adım cilt tonunuzu doğru belirlemek. Soğuk alt tonlu ciltler için soğuk tonlu kontürler, sıcak alt tonlu ciltler için ise sıcak tonlar daha doğal bir sonuç verir. Ayrıca cilt tipiniz de önemli: Kuru ciltler için krem formüller daha nemli ve doğal bir görünüm sunarken, yağlı ciltlerde toz kontürler kalıcılık sağlar. Dokusu kolay karışan ve doğal bitişli ürünler ise her cilt tipi için makyajın başarısını artırır.

Adım adım kontür uygulaması

Hepimiz en çok bu konuda sınıfta kalıyor olabiliriz. Ne zaman, nereye hangi renk kontür uygulayacağız. Yüzlerce video izliyor ama hangisini nasıl yapacağımızı bir türlü bilemiyorsak makyaj artisti Hidayet Korkmaz’ın verdiği ipuçlarını deneyin.

Hazırlık: Temizlenmiş ve nemlendirilmiş cilde makyaj bazınızı ve fondöteni uygulayın. Kontür: Yüz şeklinize uygun olarak çene hattı, elmacık kemiklerinin altı, şakaklar ve burun köprüsüne kontür ürününü sürün. Aydınlatma: Elmacık kemikleri üstü, burun ucu, alın ortası ve çene ucuna aydınlatıcı ekleyerek denge sağlayın. Karıştırma: Ürünleri iyice dağıtarak doğal geçişler oluşturun. Krem kontür için sünger ya da parmaklar, toz ürünler için yumuşak fırça ideal. Sabitleme: Transparan pudra ile makyajınızı gün boyu kalıcı hale getirin.



İyi bir makyajın olmazsa olmazı

En iyi makyajın sırrı, kusursuz bir cilt bakımından geçiyor. Temizlik, nemlendirme ve cildin ihtiyacına göre yapılan bakımlar sayesinde makyaj daha iyi oturur, kalıcılığı artar ve cilt pürüzsüz görünür. Fondötenin başarılı durabilmesi için mutlaka iyi bir nemlendirici şart.

2025 bahar trendleri

Bu yıl doğallık ön planda! İşte sezonun öne çıkanları:

Yumuşak ve ıslak bitişli ciltler: Işıltılı bir görünüm için nemlendirici ve aydınlatıcılar şart.

Işıltılı bir görünüm için nemlendirici ve aydınlatıcılar şart. Renkli eyeliner ve farlar: Mavi, mor ve yeşil tonlar göz makyajında yükselişte.

Mavi, mor ve yeşil tonlar göz makyajında yükselişte. Minimal dudaklar: Nude tonlarda hafif parlaklık ve doğal bitiş.

Nude tonlarda hafif parlaklık ve doğal bitiş. Soft gözler: Doğal kahve ve krem tonlarında sade uygulamalar favori.



Sezonun rengi: Mocha Mousse

Pantone 2025’in rengi olan mocha mousse, makyajda sıcak ve zarif bir dokunuş sunuyor. Kahverengi-nude rujlar, bronzerlar ve göz farlarında bu tonu sıkça göreceğiz. Günlük veya gece makyajında kullanabileceğiniz sütlü kahve, özellikle sade ve şık görünüm isteyenlerin vazgeçilmezi olacak.

Layering tekniği ile kalıcı güzellik

Layering -katmanlama tekniği-, makyajın hem doğal görünmesini hem de gün boyu kalıcı olmasını sağlar. İnce tabakalar halinde uygulanan nemlendirici, baz, fondöten, kontür ve aydınlatıcı, ciltle bütünleşir ve yumuşak geçişler yaratır. Aynı teknik göz makyajında da kullanılarak farlara derinlik kazandırılabilir. Sonuç olarak, ister günlük ister özel bir gece makyajı olsun, doğru teknikler ve trendlerle günün yıldızı siz olabilirsiniz.

Fotoğraf: GettyImages



Katie Holmes

Paris Moda Haftası’nda yaptığı kahve tonlarındaki sade makyajıyla Katie Holmes her zamanki gibi şık ve güzeldi.

Fotoğraf: GettyImages

Kylie Jenner

Her zaman kontür tekniğini en iyi kullanan isimlerden biri olan Kylie Jenner, kendi yarattığı kozmetik markasında da nude ve kahve tonlarına ağırlık veriyor.

Fotoğraf: GettyImages

Hailey Bieber

Belki de tüm dünyaya makyajdaki ufak hileleri ilk göstermeye başlayanlardan biri olan Hailey Bieber makyajında kontür yanında allık ve aydınlatıcıyı da kullanıyor.

Filmstar Bronze and Glow kontür paleti 3359 TL

Tom Ford Eye Color Quad Tiger Eye göz farı paleti 3740 TL

Kiko Dreamphoria Cloud Whisper göz farı paleti 1199 TL

By Mario SurrealSkin Soft Blur Setting Powder Toz Pudra 2179 TL

Armani Vertigo Lift maskara 2250 TL

NARS Natural Radiant Longwear fondöten 2380 TL

Sephora 12hr Intense Ink Felt Liner Classic Line eyeliner 629 TL

Kiko Milano Radiance boot Serum makyaj bazı 799 TL

Shiseido Synchro Skin Radiant Lifting fondöten 2850 TL

Mac Dazzleshadow Liquid göz farı 1249 TL

Lancôme, L’Absolu Intimatte Blushing Nudes-Unspoken Feelings ruj 2300 TL

Dolce & Gabbana Everkiss Liquid Lip 100 Hope dudak parlatıcı 2040 TL

YSL Loveshine Plumping Gloss 25 1960 TL