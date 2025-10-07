Rutininizi değiştirecek 5 makyaj alışkanlığı
Makyaj rutinimiz genellikle aceleyle uygulanan, yıllar içinde ezberlediğimiz adımlardan oluşur. Ancak küçük bir dokunuşla veya doğru bir ürünle rutini değiştirerek daha canlı, daha kalıcı ve profesyonel görünen sonuçlar almak mümkün...
Güzellik rutininizi tamamen değiştirmeye hazır mısınız? İşte her gün uygulayabileceğiniz 6 makyaj alışkanlığıyla daha taze, daha canlı ve daha etkileyici bir görünüm elde edebilirsiniz...
1) Highlighter'ı sadece elmacık kemiğine uygulamak yerine kaş altına da sürmek: Böylece gözler daha kalkık görünür.
2) Kapatıcıyı 1-2 dakika bekletip sonra dağıtmak: Daha uzun süreli kapatıcılık sağlar
3) Fondöteni önce fırçayla sonra süngerle dağıtmak: Daha kalıcı çizgisiz görünüm