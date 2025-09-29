Saç kesiminde hata yapmaya son: Yüz şekline uygun saç modelleri
Saç kesiminin bir moda aksesuarından farkı yok... Amacı ise yüzünüzün doğal hatlarını dengeleyerek size en ideal kabul edilen oval yüz şeklinin illüzyonunu vermek. Kuaför koltuğuna oturmadan önce ilk yapmanız gereken: Yüz şeklinizi doğru belirlemek!
Kuaför koltuğunda bir daha 'keşke' dememek için yüzünüzün doğal hatlarını dengeleyerek sizi her zaman istediğiniz o kusursuz ve orantılı görünüme ulaştıracak altın kuralları keşfedin!
Oval Yüz Şekli (İdeal Oran)
Tanımı: Alın, elmacık kemikleri ve çene orantılıdır; yüzün uzunluğu genişliğinden yaklaşık 1,5 kat daha fazladır.
Hedef: Doğal dengeyi korumak.
Öneriler: Oval yüz, en şanslı tiptir. Neredeyse her saç kesimi, boyu ve ayrım noktası (orta veya yandan) size yakışır. Düz küt kesimlerden uzun katlı modellere kadar özgürce seçim yapabilirsiniz.
Yuvarlak Yüz Şekli (Yumuşak Hatlar)
Tanımı: Yüzün en geniş kısmı elmacık kemikleridir. Uzunluk ve genişlik birbirine yakındır, çene hattı yumuşak ve yuvarlaktır.
Hedef: Yüzü dikey olarak uzatmak ve zayıf göstermek.
Öneriler
Uzun Katlı Modeller: Yüze dökülen uzun katlar, dikey bir çizgi oluşturarak yüzü inceltir.
Yan Ayırma (Side Part): Orta ayrım yerine yandan ayırmak, yüze daha köşeli bir hat verir.
Lob (Uzun Bob): Çene hizasından daha uzun (omuzlara yakın) bob kesimler yüzü uzatır.
Kaçınılması Gerekenler: Çene hizasında küt kesimler ve kulak hizasında hacimli bukleler.
Kare Yüz Şekli (Güçlü ve Köşeli)
Tanımı: Alın, elmacık kemikleri ve çene hattı hemen hemen aynı genişliktedir. Çene hattı keskin, güçlü ve köşelidir.
Hedef: Çenenin keskin hatlarını yumuşatmak ve yüzün üst kısmına hareket katmak.
Öneriler
Yumuşak Dalgalar: Saçları uzun tutmak ve hafif dalgalarla şekillendirmek, çene hattındaki sertliği kırar.
Perde Kahkül (Curtain Bangs): Yüzü çerçeveleyen, yumuşak kahküller alnı kapatırken köşeleri yumuşatır.
Katlı Kesimler: En az çene hizasından başlayan uzun katlar yüzü daha oval gösterir.
Kaçınılması Gerekenler: Çene hizasında küt (blunt) bob kesimler ve çok kısa, hacimli kesimler.