Saç kesiminde hata yapmaya son: Yüz şekline uygun saç modelleri

Yuvarlak Yüz Şekli (Yumuşak Hatlar)

Tanımı: Yüzün en geniş kısmı elmacık kemikleridir. Uzunluk ve genişlik birbirine yakındır, çene hattı yumuşak ve yuvarlaktır.

Hedef: Yüzü dikey olarak uzatmak ve zayıf göstermek.

Öneriler

Uzun Katlı Modeller: Yüze dökülen uzun katlar, dikey bir çizgi oluşturarak yüzü inceltir.

Yan Ayırma (Side Part): Orta ayrım yerine yandan ayırmak, yüze daha köşeli bir hat verir.

Lob (Uzun Bob): Çene hizasından daha uzun (omuzlara yakın) bob kesimler yüzü uzatır.

Kaçınılması Gerekenler: Çene hizasında küt kesimler ve kulak hizasında hacimli bukleler.