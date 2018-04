Sürekli değişime uğrayan moda ve makyaj trendleri, her sene olduğu gibi bu sene de yeni saç modellerini beraberinde getirdi.

2016 saç modelleri ile kıyaslandığında daha cesur ve dinamik bir hava sergileyen yeni saç trendlerinde; birbirinden farklı stillere ilham veren saç kesim modelleri sizleri bekliyor. 2017 yılında, saçınızda ister size uygun bir model için kesim yaptırın; isterseniz de kesim yapmadan 2017 trendlerini günlük yaşantınızda uygulayın. Özgürlük, saçlarınıza bu senenin en yeni trendleri ile gelecek. O halde 2017 yılının esnek ve bir o kadar da orijinal en yeni saç modellerini birlikte incelemeye başlayalım.



Islak Görünümlü Saçlar

Yağmura yakalanmış saç efekti veren bu model 2017 yılına damga vuracak gibi görünüyor. Hafif maskulen bir hava yaratan bu saç modelleri ; doğal duruşunun yanı sıra ortamlarda da fazlasıyla cesur bir hava yaratıyor. Yapımı oldukça basit olan bu model için tek ihtiyacınız ise; ıslak görünüm etkisi yaratan bir jöle. Saç yağı kullanmanız da ıslak görünümü sürekli korumak için size oldukça yarar sağlayacak. Arkaya taranmış veya yandan ayrılmış biçimlerde uygulayabileceğiniz bu modeli, uzun ya da kısa her tür saç kesiminde de rahatlıkla kullanabilirsiniz.







Öne Düşen Saç Detayı

Yüze doğru düşen bir kaç tutam saçın yarattığı cazibe; 2017 yılında, yeni trend bir saç modeline dönüştü. Her tür saç kesiminde uygulanabilen bu detay, size otantik ve cool bir görünüm sağlayacak. Kakülleriniz varsa saçınızın bir kısmını sabitleyerek de uygulayabilir; resmi davetlerde ya da günlük hayatta kullanarak dikkatleri fazlasıyla üzerinize çekebilirisiniz.







Rengarenk Saçlar

Geçen sezon küçük detaylar ile başlayan renkli saç hareketi, bu sene etkisini katlayarak sürdürmeye kararlı görünüyor. Mordan, pembeye hatta maviye kadar aklınıza gelebilecek her renk ile saçlarınıza verebileceğiniz detaylar; çevrenizde tam anlamıyla bir gökkuşağı esintisi yaratacak. Özellikle 2017 yaz trendinin yıldızı olan bu eğlenceli modeller ile saçlarınızda yepyeni başlangıçlar yapabilirsiniz.







Dümdüz Saçlar

2000’li yılların başında ütüleyerek düzleştirdiğimiz saçlar; 2017 yılında bizlere geri dönüş yaptı. Hem sokaklarda hem de moda haftalarında sık sık karşımıza çıkan bu trend; upuzun düz saçları bize yeniden anımsatıyor. Ayrıca oldukça heyecan verici duran bu saç modelini, kulak arkasında kalacak şekilde saçınıza uygulayıp daha elegans bir hava yaratabilirsiniz. Ancak bu saç modelini kullanabilmek için saçlarınızın gerçekten sağlıklı göründüğünden de emin olmanız gerekiyor. Çünkü uçları kırılmış ya da yıpranmış bir saçınız varsa ve bu modeli saçınıza uygularsanız, istemeden de olsa saçınızda oldukça kötü bir görünüme neden olabilirsiniz.







Örgülerin Romantizmi

Romantizmden neogotik akıma kadar uzanan bir güzellik anlayışı içeren örgüler, bu sene Londra Moda Haftası’nda tam anlamıyla bir devrim etkisi yarattı. Birbirinden farklı uygulama teknikleriyle, 2016 yılının en popüler saç modeli olan örgü trendi; 2017 yılında da kendisini göstermeye devam ediyor. Özellikle uzun saç modelleri için fazlasıyla şık duran örgüler; bu sene de, geçen sene olduğu gibi salaş kullanım tarzı ile dikkat çekiyor. İster şık bir davette isterseniz de günlük olarak rahatlıkla uygulayabileceğiniz bu saç modelini; 2017 yılında da, örgülerinizi dağınık topuz şeklinde toparlayarak saçlarınızda romantik bir esinti yaratabilirsiniz.







Saçlarda 80’li Yıllara Dönüş

Hacimli saçların yukarı doğru taranmasıyla şekillendirilen 80’li yılların kabarık saç modası, özellikle 2017 yaz trendi olarak karşımıza çıkıyor. At kuyruğu toplanan saçların üstten kabartılması ya da dalgalı buklelere hacim uygulanması ile oluşturulan bu saç modeli, çevrenizde tam anlamıyla bir retro esintisi yaratmanızı sağlayacak. Ancak ince telli saçlarda, saça krepe yapılarak şekillendirilen bu kabarık modelin sürekli kullanımı, saçlarınızı yıpratmanıza neden olacaktır. Bu sebeple özellikle saç yapınızın zarar görmemesi için düzenli olarak, saçınıza yoğun bakım uygulamaları yapmanızı tavsiye ederiz.







Yana Yatırılan Saçlar

Saçların ortadan ayrılması artık maziye gömüldü. Geçtiğimiz sezonda tarafını seçen saçlar; bu sene de oldukça kararlı görünüyor. Yana doğru yatırılan saçların en büyük avantajı ise saçlara yüksek oranda hacim kazandırması. Eğer ince telli ve sönük saçlara sahipsen, pratik bir şekilde bu trendi uygulayarak saçlarında göz alıcı bir etki yaratabilirsin.







Uzun Saçın Zerafeti

İlk olarak Kim Kardashian ile keşfedilen aşırı uzun XXL saç modeli; 2017 yılında sokaklarda ve defilelerde kendini göstermeye başladı. Her ne kadar bu yeni nesil düz saç akımının kaynağı Kardashian olarak görülse de; asıl ilham perisi 60 lı yılların moda ikonu Cher olarak bilinmekte. Düz, dalgalı ya da bukleli olarak karşımıza çıkan bu ultra uzun saçlar; sezonun en heyecan verici trendi olarak göze çarpıyor. Ancak bu tarz saç modelini uygulayabilmek için, saçınızın sağlıklı bir şekilde uzamasına özellikle dikkat etmelisiniz. Saçınız yeterince uzun ise de, düzenli saç bakım uygulamaları yaparak saçınızın sağlıklı yapısını koruyabilirsiniz.







Radikal Kesimler

2017 saç trendleri yalnızca modelleri ile değil; farklı saç kesimleriyle de fark yaratıyor. Küt saç modelleri ya da radikal kesim stilleri ile yıla damgasını vuran trendler sayesinde bütün dikkatleri üzerinize çekebilir; hatta avangart bir stil oluşturabilirsiniz.



