Yeni yıl, yeni bir stil, yeni bir saç modeli ve rengi... Sizce nasıl fikir? Saç stilinizde küçük ya da büyük değişiklikler yapmak için trendlerden haberdar olmaya hemen başlayın!

Yazı: Elif Gürsoy



Trendleri takip etmek dendiğinde aklınıza yalnızca moda dünyası geliyorsa, ters yöndesiniz demektir. Giyim stilinizde olduğu kadar güzelliğinizin büyük bir bölümünü oluşturan saçlarınıza da gereken önemi göstermelisiniz. Modellerin, renklerin ve bakımların ne tür değişikliklere uğrayacağını ilk önce siz öğrenin! Garage Hair Repair Studio Zinciri ve Garage Organics markalarının kurucusu Ahmet Çoban, bu yılın öne çıkan saç trendleri hakkında önemli tüyolar verdi.



2019’da hangi boy ve kesim modelleri ön planda olacak?

“Midlength” olarak ünlenen orta boy saç kesimleri popülerliğini koruyor. Bu boy kesimde saça yüzü çevreleyen ve ovalleştiren katlar verilebiliyor. Boyunu yüz şekline, boyun uzunluğuna ve kemik yapısına uygun olarak ayarlıyoruz.



Peki ya renkler... Hangi renk diğerleri arasından sıyrılmayı başarabilecek?

Bu yıl sarı ve kahve tonların biraz daha ısındığına şahit oluyoruz. İki tonlu saçların olduğu doğal highlight’larla aydınlatılmış Brushlight gibi geçişli uygulamalar devam ediyor. Bu sezon bizim en gözde renk kartelamızda tatlı bir orta kahve tonu olan Toffee Brown ve yanık çöl tonlarını andıran Desertred de var.



Doğal ama bir o kadar da göz alıcı saçlara sahip olmak için hangi saç modelleri tercih edilmeli?

Öncelikle doğallık için saç kesiminde sert katların olmaması gerekiyor. Bizim bu anlamda uyguladığımız “Ghost Cut” adında özel bir kesim tekniğimiz var. Bu kesimde ilham kaynağımız Victoria’s Secret modelleri oldu. Onların belli belirsiz katlarla ifadelerine yumuşaklık katan saçları... Tabii aynı şekilde doğal ışıltılar da çok önemli. Saçınızın doğru bölgelerinde uygulanmış highlight’lar ile yüzünüze aydınlık ve sağlıklı bir görüntü verebilirsiniz.



Topuz modelleri bu yıl içinde farklı bir yorum kazanacak mı?

Topuz modelleri çok sıkı ve net olmamakla beraber, bu sezon da devam ediyor. Özellikle yüz şeklinizi tamamlayan doğal topuzlar revaçta.



Hangi saç aksesuarları boy gösterecek?

Metal tokalar, topuz tarakları ve taçlar 90’lardan geri dönüyor. Moda haftalarında bu aksesuarların başka hiçbir takı kullanmadan tek başına kullanıldığı görüyoruz. Sade bir at kuyruğu ile kullanılabilir. Bir de kadife kurdeleler, esnek at kuyrukları ile bu sezon yine popüler.



Keratin gibi öne çıkacak bir bakım kürü olacak mı?

Keratin bakımı güncelliğini halen korusa da uygulanması çok zahmetli olduğu için saçın renginin açıldığı kısımlara faydadan çok zararı dokunuyor. Zaten artık dümdüz, natürel durmayan saçların da pek bir modası kalmadı. Garage Hair Repair Studio’larda “Sakinleştirici bakım” adlı bir uygulamamız var. Hem daha düşük ısıda yapılıyor hem karışımı daha sağlıklı. İçindeki keratin ve diğer protein özleri ile saçı besliyor.



Saçın sağlıklı uzayabilmesi hangi etkenlere bağlı?

Saçınızın sağlıklı uzaması için düzenli olarak bakım yapmalısınız ve sülfat benzeri saçı kurutan içeriklerle hazırlanmış saç ürünlerinden kaçınmalısınız. Saçınız doğal bir organizma olduğu için ona en iyi nüfuz edecek ve iyileştirecek içerikler yine kendisi gibi doğal yani bitkisel özler oluyor. Biz bunun için saçı tamir eden, Avrupa’dan organik ürün sertifikalı Garage Organics saç bakım serisini geliştirdik. Hair Serum ve Hair Balm isimli ürünlerimizi banyodan önce saç maskesi olarak saçınıza uygulayabiliyorsunuz. Bu ürünler saçınıza kaybettiği nemi veriyor ve derinlemesine besliyor. Ayrıca saçınızı banyodan sonra tararken ve ısı ile şekillendirirken kırmamanız da çok önemli.



* Formsante dergisinden alınmıştır.