4 sorun 4 öneri

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4 saç sorununa doğal yollarla çözüm

Kırıklarla baş etmek, saç renginizi korumak, kabarıklığı önlemek ve kepekle savaşmak için doğal yolları deneyin!



Rengini koruyun

Kahveden yardım alarak bunu yapabilirsiniz!

KAHVE MASKESİ

Büyük bir kupaya sıcak su doldurarak içine 2 tatlı kaşığı kahve ekleyin. Soğuduktan sonra, saçlarınızın tamamını bu kahveli suyla ıslatın ve bir yandan da tarayarak saçlarınızı açın. Bir saç bonesiyle saçlarınızı sararak 20-30 dakika boyunca bekleyin. Daha sonra güzelce durulayın ve şampuanlayın. Son olarak da soğuk suyla durulayın.





