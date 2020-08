1990'lı yıllarda moda olan saç şekilleri özellikle bu yaz aylarında yeniden moda oldu. Birçok ünlü de bu modaya uyuyor.

Özellikle saçlardaki sıkı at kuyrukları da bu modellerden biri. Uzun saçlı kadınlar da bu sıcaklarda yüzlerine değen saçlardan oldukça rahatsız oluyorlar. En güzeli de onları yüzünüzden iyice uzaklaştırmak. İşte yeniden moda olan 5 saç modeli...

PERÇEMLERİNİZİ YANA AYIRIP, AT KUYRUĞU YAPIN

90'lı yıllarda da bu saç stili çok modaydı. Saçları uzun her ünlü kadını en az bir kez böyle görmüşsünüzdür. Sağa ve sola gelecek bir şekilde uzun perçemler bırakarak, saçlarınızı iyice arkadan bağlayabilirsiniz. Ama at kuyruğunu tercih edin. Ne kadar yüksek bir at kuyruğu yaparsanız, o kadar güzel duracaktır. Yandaki perçem ya da uzayan kaküllerinizi saç yağı ya da saç spreyi ile sabitleştirebilirsiniz. ABD'li şov yıldızı Kim Kardashian da bu saç stili ile dikkat çekiyor.





SAÇ BANDI

Yine saç bandı da alnınızı açarak bu sıcak günlerde sizi rahat ettirir. Saç bandını takmak için illa saçlarınızın uzun olması gerekmiyor. Yine bant kısa saçlarda da güzel durur. Alnınınız terlememesi için rengarenk ya da düz siyah bir bant kıyafetinizle de çok şık durur. Sportif bir kıyafetle kot bantlar ya da saç bantınız yoksa boynunuza taktığınız kısa fularla da saçlarınızı güzel bir şekilde bağlayabilirsiniz.





YARI TOPUZ SAÇ MODELİ

Bu tür saç modellerinde saçlarınızı yarı kabarık hale de getirebilirsiniz. Önden ve yanlardan alacağınız saçlarınızı bir saç tokasıyla yarı topuz ya da at kuyruğu haline getirebilirsiniz. Böylece yine alnınız iyice açık kalacak, yanlardan saçlarınızı da açık bırakmak size çok hoş bir görünüm kazandıracaktır. Özellikle yaz akşamlarında üfül üfül bir elbise giydiğinizde saçlarınızı böyle toplayarak şıklığınıza şıklık katabilirsiniz.





KELEBEK TOKALI TOPUZ

80'li ve 90'lı yılların modası olan kelebek topuklar yeniden geri döndü. Şimdilerde tasarımsal olarak daha şık görünen, süslü, taşlı, renkli kelebek tokalarla arkanıza topuz yapabilirsiniz. Birkaç saniyede yapabileceğiniz bu saç tarzı size gerçekten de hoş bir görünüm sağlar. Aynı zamanda da ensenizin hava almasını ve terlememenizi sağlar.





BANDANALAR GERİ DÖNDÜ

Bandana trendi bu yaz geri döndü. Kafanıza sarıp, ensenize bağlayacağınız bandanalar, hem saçlarınızı sıcaklardan korur hem de başınıza güneş geçmesini de engeller. Ama aynı zamanda yine kıyafetinize uyum sağlayan renk renk bandanalar size çok yakışacaktır. Bandaları aynı zamanda boynunuza, bileğinize ve çantanıza da aksesuar olarak sarabilirsiniz.

