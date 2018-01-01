Güzellik ve bakım endüstrisi öyle büyük bir hal aldı ki her türlü ürünün farklı versiyonlarını görmeye başladık.

Renk paletleri, rujlar ve hatta ojeler bile yepyeni ürün yelpazesinden payına düşeni almışken şampuanlar uzun süredir ilk hallerinde duruyordu. Ta ki bar şampuan trendi başlayana kadar. Doğru duydunuz, şimdilerde tıpkı bir sabun görüntüsüne sahip şampuanlar oldukça trend. Bu çılgınlık ilk önce Lush’ın çılgınca popüler şampuan barının iki günde 12.000'den fazla satmasıyla başladı. Bununla birlikte de ilgi bir çığ gibi büyüdü. O halde gelin birlikte bakalım; bu şampuan arlar nedir ve g��ründükleri kadar harikalar mı?







Şampuan barı nedir?

Temel olarak, bar şampuan (veya bazı durumlarda disk) formunda olan bir şampuan demektir. Kullanması da çok kolay. Barı ıslatın ve saç çizginize sürün. Bu durulamadan önce saçlarınızın geri kalanına uygulamak için yeterli olacaktır. İşte bu kadar.



İnsanlar neden onları seviyor?

Aslında bir sürü nedenden ötürü. Sıvı olmadıkları için seyahat etmek gerçekten çok kolay ve plastik olarak ambalajlanmadıkları için çevre için de oldukça iyiler. Hayranlar aynı zamanda, birçok geleneksel şampuanda bulunan kimyasallardan (Sodyum Lauril Sülfat ve Amonyum Loril Sülfat gibi) kalan kalıntıları temizleyerek saçların daha parlak ve hacimli olduğunu söylüyor.







Herhangi bir eksileri var mı?

Saç tipine bağlı olarak belki. Şampuanlardaki yüksek temizleyici yoğunluğu nedeniyle saçlarınız daha fazla balmumu kıvamına sahip olma eğilimindedir. Uzun, gözenekli veya kıvırcık saçlarınız varsa bu durum sizi daha çok etkileyebilir.

