Besle, onar, nemlendir

Yazı: Gülru İNCU

Saç ve saç derisinin kuruması mevsim dönümlerinde en sık karşılaşılan sorunlar arasında. Sağlıklı saçların yolu ise saç derisi bakımından geçiyor. Saç deriniz yoğun şekilde kuru mu? Öyleyse onarılmaya ihtiyacı var demektir. Aşırı derecede kuruyan ve dökülen saç derisini rahatlatmak için yapabileceğiniz şeylerin başında derinlemesine besleme geliyor. Saç bakım ürünlerinden beklentileriniz arasında saç derisinin yüzeyinde kalan ölü deri hücrelerini arıtması, kaşıntıyı azaltması, tahrişi ve pullanan saç derisini yatıştırması, koruması, nem seviyesini dengelemesi, fazla yağı emmesi ve yağ birikmesini engellemesi de gelmeli. Yeni hücreler saç derisinin derin katmanlarında oluşuyor. Saç derisi de birkaç katmandan oluşuyor. Alt tabakalarda yeni hücreler oluşurken, yüzeyde eski hücreler sürekli dökülüyor. Saç derisindeki yoğun nem kaybı zamanla kepeklenmeye neden olabiliyor. Saç derisinin kurumasının nedenleri arasında genetik özellikler, yanlış beslenme ve stres de var.

KURU SAÇ DERİSİNİ RAHATLATAN İÇERİKLER

Aloe vera

Çay ağacı yağı

Zeytinyağı

Hindistan cevizi yağı

Jojoba yağı

Lavanta yağı

Badem yağı

Fındık yağı

Avokado yağı

Argan yağı

Isırgan otu

Elma sirkesi

Biberiye

Nane

Mango

SAÇ BAKIMI İÇİN ÖNERİLER

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