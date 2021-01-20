Besle, onar, nemlendir
Cildimiz ve vücudumuz için her şeyin en iyisini istiyoruz, peki saçlarımız özel ilgiyi hak etmiyor mu? Bakımlı saçların sırrı; sağlıklı bir saç derisiyle çözülüyor.
Yazı: Gülru İNCU
Saç ve saç derisinin kuruması mevsim dönümlerinde en sık karşılaşılan sorunlar arasında. Sağlıklı saçların yolu ise saç derisi bakımından geçiyor. Saç deriniz yoğun şekilde kuru mu? Öyleyse onarılmaya ihtiyacı var demektir. Aşırı derecede kuruyan ve dökülen saç derisini rahatlatmak için yapabileceğiniz şeylerin başında derinlemesine besleme geliyor. Saç bakım ürünlerinden beklentileriniz arasında saç derisinin yüzeyinde kalan ölü deri hücrelerini arıtması, kaşıntıyı azaltması, tahrişi ve pullanan saç derisini yatıştırması, koruması, nem seviyesini dengelemesi, fazla yağı emmesi ve yağ birikmesini engellemesi de gelmeli. Yeni hücreler saç derisinin derin katmanlarında oluşuyor. Saç derisi de birkaç katmandan oluşuyor. Alt tabakalarda yeni hücreler oluşurken, yüzeyde eski hücreler sürekli dökülüyor. Saç derisindeki yoğun nem kaybı zamanla kepeklenmeye neden olabiliyor. Saç derisinin kurumasının nedenleri arasında genetik özellikler, yanlış beslenme ve stres de var.
KURU SAÇ DERİSİNİ RAHATLATAN İÇERİKLER
- Aloe vera
- Çay ağacı yağı
- Zeytinyağı
- Hindistan cevizi yağı
- Jojoba yağı
- Lavanta yağı
- Badem yağı
- Fındık yağı
- Avokado yağı
- Argan yağı
- Isırgan otu
- Elma sirkesi
- Biberiye
- Nane
- Mango
SAÇ BAKIMI İÇİN ÖNERİLER
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