Boyalı saçın en zor yanı rengin korunması, çünkü saç zamanla matlaşıyor, kuruyor ve nemini kaybediyor.

Amonyaksız ve sülfatsız bakım ürünleri ve durulanmayan kremler saç renginin daha uzun süre kalıcı olmasına yardımcı oluyor.



Yazı: Gülru İncu



• L’Oreal Elseve’in yeni köpüksüz şampuanı, saç bakımında yeni bir dönem başlatarak saçı temizlerken saç derisini kurutan formüllere karşı çıkıyor. Saçınızı yıpranmaya karşı korurken keten tohumu yağının saç rengini koruyucu özelliğini de kullanıyor.





L’Oreal Elseve 3’ü 1 Arada Krem Şampuan 24.90 TL



• Saç uçlarındaki kırılmaların kontrol altına alınmasını destekliyor. Kenevir ve argan yağı özü içeren formülüyle doğal, boyalı, gölgeli, permalı ve röfleli saçlar için uygun. Saçı onarıyor, parlatıyor ayrıca saçları yumuşattığı için kolay taranmasına yardımcı oluyor.





Marrakesh Hydrate Argan ve Kenevir Özlü Saç Bakım Kremi 83.90 TL



• Ocean Silk Teknolojisi ile yapılandırılmış formülü sayesinde boyalı saçların rengini koruyor ve saça parlaklık kazandırıyor.





Sachajuan Colour Protect Boyalı Saçlar İçin Şampuan (7shop.com.tr) 75.90 TL



• Güneş koruyucu filtresi ve içerdiği amino asitler sayesinde saç rengini bozmadan saçı temizlemeyi ve saç derisini korumayı hedefliyor. Kırmızı meyveler ve paçuli kokusuyla da ferahlık veriyor.





Molton Brown Cloudberry Boyalı Saçlar İçin Şampuan 85 TL